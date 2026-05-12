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अनंत सिंह और गुंजन सिंह की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

गोपालगंज: सिविल कोर्ट में मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह से जुड़े एक चर्चित मामले में एडीजे 1 की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले को ऑर्डर पर रखते हुए 15 तारीख को अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की. बचाव पक्ष के पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट के समक्ष जोरदार दलीलें पेश की.

अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई: दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन के बीच विस्तृत कानूनी जिरह हुई. कोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने इस मामले में अपने मुवक्किलों का पक्ष मजबूती से रखा. वकीलों ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर बहस की, जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 'ऑर्डर' (आदेश) पर रख लिया है.

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15 तारीख को अगली सुनवाई: अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 15 तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा. बता दें कि यह विवाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मर्यादाओं के उल्लंघन से जुड़ा है.

फैसला सुरक्षित: अनंत सिंह और गुंजन सिंह दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियां हैं, जिसके कारण इस केस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं. 15 तारीख को होने वाली सुनवाई इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है. फिलहाल, कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि निर्धारित कर दी है.

अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई (ETV Bharat)

अधिवक्ता का बयान: क्षेत्र में इस सुनवाई को लेकर काफी चर्चा है और लोग न्यायपालिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं. पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया कि मोकामा विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए भी अदालत से अपील की गई थी. इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली मामले को ऑर्डर पर रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 मई निर्धारित की है.