अनंत सिंह और गुंजन सिंह की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित
मोकामा विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामला अश्लील डांस और हथियार लहराने से जुड़ा है.
Published : May 12, 2026 at 1:44 PM IST
गोपालगंज: सिविल कोर्ट में मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह से जुड़े एक चर्चित मामले में एडीजे 1 की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले को ऑर्डर पर रखते हुए 15 तारीख को अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की. बचाव पक्ष के पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट के समक्ष जोरदार दलीलें पेश की.
अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई: दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन के बीच विस्तृत कानूनी जिरह हुई. कोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने इस मामले में अपने मुवक्किलों का पक्ष मजबूती से रखा. वकीलों ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर बहस की, जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 'ऑर्डर' (आदेश) पर रख लिया है.
15 तारीख को अगली सुनवाई: अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 15 तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा. बता दें कि यह विवाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मर्यादाओं के उल्लंघन से जुड़ा है.
फैसला सुरक्षित: अनंत सिंह और गुंजन सिंह दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियां हैं, जिसके कारण इस केस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं. 15 तारीख को होने वाली सुनवाई इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है. फिलहाल, कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि निर्धारित कर दी है.
अधिवक्ता का बयान: क्षेत्र में इस सुनवाई को लेकर काफी चर्चा है और लोग न्यायपालिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं. पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया कि मोकामा विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए भी अदालत से अपील की गई थी. इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली मामले को ऑर्डर पर रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 मई निर्धारित की है.
"हम लोगों ने कोर्ट को बताया कि जिस आधार पर इनपर एफआईआर हुआ है, वह एक एआई वीडियो प्रतीत हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि उसमें दो वीडियो एक साथ मिक्स करके चलाया जा रहा है. जिन्होंने इस वीडियो को एडिट करके बनाया है उसपर एफआईआर ना करके मोकामा विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह पर जो महज एक गेस्ट के तौर पर हुए थे, एफआईआर किया गया."- कुमार हर्षवर्धन, अधिवक्ता
साजिश के तहत फंसाया जा रहा: कुमार हर्षवर्धन ने आगे कहा कि हमलोगों ने रिलीफ के लिए अंतरिम बेल फाइल की है और गिरफ्तारी पर स्टे लगाने के लिए प्रेयर किया गया है. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि विधायक अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.
"वायरल वीडियो एडिट कर प्रसारित किया गया है और उस वीडियो से अनंत सिंह व भोजपुरी गायक व अभिनेता का कोई संबंध नहीं है."- राजेश पाठक,वरिष्ठ अधिवक्ता
क्या है पूरा मामला?: आरोप है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विधायक और गायक की मौजूदगी में खुलेआम हथियार लहराए गए थे. इसके साथ ही कार्यक्रम में अश्लील डांस परोसने का भी गंभीर आरोप लगा था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन ने इसे सार्वजनिक शांति भंग करने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के रूप में देखा है.
ये भी पढ़ें
अनंत सिंह पर हुआ FIR तो सामने आई डांसर अर्चना, बोलीं- 'मैं तिवारी हूं, बदनाम मत कीजिए'
अनंत सिंह पर FIR, गोपालगंज में JDU विधायक के समर्थकों ने हथियारों के साथ किया था डांस
बाहुबली विधायक अनंत सिंह के स्वागत में लहराए हथियार, वीडियो वायरल