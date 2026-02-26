ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे या मिलेगी राहत? अग्रिम जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. नाबालिग बटुकों से कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि जांच के दौरान शंकराचार्य को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं.

प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है. याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं और सोशल मीडिया व सार्वजनिक मंचों पर उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

अग्रिम जमानत याचिका में शंकराचार्य पक्ष की ओर से कहा गया है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है. वह खुद हिस्ट्रीशीटर है. बच्चों के बयान कथित तौर पर प्रभावित कराए गए हैं. दोनों बटुक उनके कभी शिष्य नहीं रहे और न ही उनके गुरुकुल में रहे हैं. इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य (सीडी) की अभी तक फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है. ऐसे में गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष जांच का अवसर दिया जाना चाहिए. शंकराचार्य के वकीलों का यह भी तर्क है कि जब तक साक्ष्यों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक गिरफ्तारी संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होगी.