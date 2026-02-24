ताजमहल या तेजोमहालय केस; अब 30 मार्च 2026 को होगी अगली सुनवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 9:30 AM IST
आगरा: ताजमहल या तेजोमहालय केस में सोमवार को सुनवाई हुई. पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रइसउद्दीन को कोर्ट ने फटकार लगाई और 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
न्यायाधीश ने इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाने वाले कांग्रेस नेता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को अंतिम बार पक्ष रखने के लिए 30 मार्च 2026 की तारीख नियत कर दी है.
मामले को टालने की कोशिश: वादी और योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने बताया कि केस की दो बार नकल मुहैया कराने के बाद पिछली सुनवाई 30 जनवरी को नकल का बहाना लगाया था. केस की नकल मांगी थी और न्यायालय के आदेश पर उन्हें दूसरी बार नकल मुहैया कराई गई थी.
अब बीमार होने का प्रार्थना पत्र लगा दिया. हमारा प्रयास था कि उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करवाया जाए. उन्होंने अदालत से समय मांगा, इस पर अदालत ने फटकार लगाकर इस मामले में 30 मार्च की तारीख नियत की है. इसके साथ ही अंतिम अवसर दिया है. जुर्माना भी लगाया है.
2024 में दाखिल वाद: योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को कोर्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करके सावन महीने में ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी. इस मामले में तभी से कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
इस मामले में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और ASI को भी पक्षकार बनाया है. 23 सितंबर 2024 को कांग्रेस नेता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर पक्षकार बनने की अर्जी दी थी.
वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर 2024 को आपत्ति दाखिल की. कहा गया कि ताजमहल सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है. न हीं वह शाहजहां या मुमताज के वंशज हैं. इसलिए उन्हें पक्षकार न बनाया जाएं.
इस पर वादी पक्ष ने प्रतिवादी ASI और भारत संघ के मिले होने का आरोप लगाया है. वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश लाल बहादुर गौंड ने सुनवाई की. जिसमें वादी कुंवर अजर तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बहस की.
वादी अजय तोमर ने बताया कि पक्षकार बनने की अर्जी पर सुनवाई में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी और उनके अधिवक्ता पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. वह नहीं चाहते की पूरी दुनिया के सामने तेजोमहालय की सच्चाई आए. इसलिए मामले को बार-बार टालने का प्रयास करते हैं. कोई न कोई बहाना लगाते हैं.
मंदिर ध्वस्त कर बनाए मकबरे-मस्जिद: वादी का कहना है कि तेजोमहालय यानी ताजमहल के मुख्य मकबरे पर लगा कलश हिंदू मंदिरों की तरह है. हिंदू मंदिरों पर कलश स्थापना की परंपरा है. कलश पर चंद्रमा है. कलश और चंद्रमा की नोंक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है, जो भगवान शिव का चिह्न है.
ताजमहल की बाहरी दीवारों पर कलश, त्रिशूल, कमल, नारियल और आम के पेड़ की पत्तियों के प्रतीक चिह्न हैं, जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक हैं. इनका सनातन धर्म में महत्व है. देखा जाए तो हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते थे. तेजोमहालय भी यमुना नदी के तट पर है.
विदेशी आक्रांता मुगल जब भारत आए, तो उन्होंने हिंदू मंदिर ध्वस्त करके मकबरे और मस्जिदें बनवाईं. किसी दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से खुद का घर नहीं हो जाता है.
