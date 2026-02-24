ETV Bharat / state

ताजमहल या तेजोमहालय केस; अब 30 मार्च 2026 को होगी अगली सुनवाई

आगरा: ताजमहल या तेजोमहालय केस में सोमवार को सुनवाई हुई. पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रइसउद्दीन को कोर्ट ने फटकार लगाई और 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

न्यायाधीश ने इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाने वाले कांग्रेस नेता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को अंतिम बार पक्ष रखने के लिए 30 मार्च 2026 की तारीख नियत कर दी है.

मामले को टालने की कोशिश: वादी और योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने बताया कि केस की दो बार नकल मुहैया कराने के बाद पिछली सुनवाई 30 जनवरी को नकल का बहाना लगाया था. केस की नकल मांगी थी और न्यायालय के आदेश पर उन्हें दूसरी बार नकल मुहैया कराई गई थी.

अब बीमार होने का प्रार्थना पत्र लगा दिया. हमारा प्रयास था कि उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करवाया जाए. उन्होंने अदालत से समय मांगा, इस पर अदालत ने फटकार लगाकर इस मामले में 30 मार्च की तारीख नियत की है. इसके साथ ही अंतिम अवसर दिया है. जुर्माना भी लगाया है.

2024 में दाखिल वाद: योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को कोर्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करके सावन महीने में ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी. इस मामले में तभी से कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

इस मामले में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और ASI को भी पक्षकार बनाया है. 23 सितंबर 2024 को कांग्रेस नेता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर पक्षकार बनने की अर्जी दी थी.

वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर‌ 2024 को आपत्ति दाखिल की. कहा गया कि ताजमहल सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है. न हीं वह शाहजहां या मुमताज के वंशज हैं. इसलिए उन्हें पक्षकार न बनाया जाएं.