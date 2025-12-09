ETV Bharat / state

सुंदरखाल के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित रखने का मामला, सरकार ने HC में पेश किया शपथ-पत्र

साल 1975 के बाद से आज तक सुंदरखाल में रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं भी नहीं मिल पाई है.

uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 9, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुंदरखाल में रह रहे लोगों को विस्थापित नहीं करने मामले की सुनवाई की. मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट के पूर्व के आदेश पर शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट ने वर्तमान की स्थिति से अवगत कराया है.

दरअसल, साल 1975 के बाद से आज तक नैनीताल जिले के रामनगर कॉर्बेट से जुड़े क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित करने व उनको अभी तक विस्थापित नहीं करने के मामले पर सुनवाई की.

मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट के पूर्व के आदेश पर शपथ पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि सुंदरखाल में एक बड़ी आबादी निवासी कर रही है. इनको एक साथ विस्थापित करने के लिए एकमुश्त भूमि एक जगह पर नहीं मिल पा रही है, जो भी मिल रही है, वह टुकड़ो में मिल रही है. अब राज्य सरकार इनके साथ एक सुझाव प्रस्तुत करना चाह रही है कि वे प्रति परिवार एक मुस्त धनराशि लेकर अपने आवास कहीं अन्य जगह बना ले, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके और वे यहां से विस्थापित हो सके.

इस पर कोर्ट ने सुनवाई हेतु अगली तिथि 12 दिसम्बर की नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायामूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ में हुई. मामले के अनुसार समाजसेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी.

जनहित याचिका में बताया गया था कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में वर्ष 1975 से रह रहे ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से सुंदरखाल के ग्रामीण लोग विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आ आए है, जिसे लेकर सरकार ने वर्ष 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया गया था. इसके बावजूद इसके आज तक उन्हें विस्थापित नही किया गया है. न ही राज्य सरकार ने आज तक उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी. जबकि उनका यह क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र होने के साथ वन क्षेत्र से भी जुड़ा है. आये दिन वन्य जीवो का आतंक बना रहता है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि या उन्हें विस्थापित किया जाय या उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएं.

पढ़ें--

TAGGED:

UTTARAKHAND HIGH COURT
NAINITAL HIGH COURT
उत्तराखंड हाईकोर्ट
सुंदरखाल विस्थापन मामला
SUNDERKHAL DISPLACEMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.