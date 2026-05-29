2027 हरिद्वार कुंभ या अर्ध कुंभ? मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या हुआ
याचिकाकर्ता ने कहा राज्य सरकार बड़े बजट की मांग को लेकर हरिद्वार अर्ध कुंभ को कुंभ के नाम से प्रचारित कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 6:43 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2027 में हरिद्वार में लगने वाले अर्ध कुंभ को सरकार द्वारा कुंभ का नाम देकर केंद्र सरकार से बड़े बजट की मांग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निरस्त किया.
खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता को सवंत्रता दी है कि वे इस सम्बंध में अपना प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दें सकते हैं. यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है. खण्डपीठ ने कहा आप अपनी याचिका वापस लें.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अशोक त्रिपाठी अध्यक्ष गंगा सभा हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में 2027 में अर्ध कुम्भ लगने वाला है. सरकार अर्ध कुम्भ को कुम्भ का नाम देकर प्रचार प्रसार कर रही है. यह लोगों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है. कुम्भ का नाम देकर केंद्र से बड़े बजट की मांग कर रही है.
कुंभ बारह साल में एक बार लगता है. यह हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है. नासिक और उज्जैन में कुंभ नहीं लगता है. हर छः साल के अर्ध कुंभ लगता है. 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा था. अगला कुंभ 2033 में लगेगा. ठीक उसके आधे में अर्ध कुम्भ 2027 में लगने वाला है. सरकार अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम देकर लोगों को भ्रमित कर रही है. यही नहीं अर्ध कुंभ में शाही स्नान नहीं होता है. कुंभ में शाही स्नान होता है. कुंभ का नाम दिया है तो शाही स्नान भी होगा. अन्य श्रद्धालु स्नान करने से वंचित रह जाएंगे. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि इसे कुंभ के नाम से प्रचारित न किया जाये. यह सदियों से चली आ रही धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है.
वहीं, सहकारी समिति सितारगंज चीनी मिल को सरकार द्वारा पीपी मोड पर दिए जाने के बाद कर्मचारियों के देयकों का भुगतान न करने और उन्हें अन्य जगह समायोजित न करने को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए औद्योगिक सचिव को कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश जारी किए है. मामले की सुनवाई वरिस्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
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