रामपुर तिराहा कांड मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या रहा खास
रामपुर तिराहा कांड मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सीबीआई के रिकॉर्ड पर शपथ पत्र पेश करने को कहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 5:59 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड के आरोपियों को सजा दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से सीबीआई के कोर्ट में पेश रिकॉर्ड पर शपथपत्र दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
आज हुई सुनवाई में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सीबीआई कोर्ट देहरादून से केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर होने के बाद पांच आरोपी बहाल हो गए थे. जिसके खिलाफ सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, जो अभी लंबित है. इसपर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपको इस सम्बंध में कुछ कहना है तो दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करें. पूर्व में कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि केस संख्या 42 /|1996 में आरोपी अनन्त कुमार के केस की क्या स्थिति है कोर्ट को अवगत कराएं.
मामले के अनुसार उत्तराखण्ड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन शाह ने जिला जज व विशेष जज सीबीआई देहरादून की अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर कांड से सम्बंधित मुकदमे को देहरादून से मुजफ्फरनगर कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याकचिकाकर्ता का कहना है कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखण्ड आंदोलन के दौरान दिल्ली जा रहे सैकड़ों उत्तराखण्डियों के साथ रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ. इस मामले की सीबीआई जांच के बाद सीबीआई ने देहरादून की अदालत में उक्त आरोपियों के खिलाफ 304 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. जिसका कोर्ट ने 302 के तहत संज्ञान लिया था.
इस मामले में अधिवक्ता रमन शाह ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाईकोर्ट में दायर करने की छूट दी थी. जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में दायर हुआ है. मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम अनन्त कुमार सिंह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
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