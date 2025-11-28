ETV Bharat / state

दिव्यांग आरक्षण नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के ज़रिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई पर आज सम्बन्धित विभाग के निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में शपथपत्र पेश किया गया.

जिस पर कोर्ट ने उसका अवलोकन करके याचिकाकर्ता से कहा है कि उसपर अपना प्रतिउत्तर शपथपत्र एक सप्ताह में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

पूर्व में कोर्ट ने राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों व लिपिक वर्गीय श्रेणी में दिव्यांग आरक्षण के तहत, राज्य बनने के बाद 52 पदों में हुई नियुक्तियों में से 13 नियुक्तियां मेडिकल बोर्ड ने सही पाई है. शेष कार्मिक वर्ष 2022 में मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः कराए गए मूल्यांकन में या तो अनुपस्थित रहे या फिर उनके प्रमाण पत्रों में भिन्नता थी. कुछ को दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया. इसपर अपना जवाब दें, जो आज पेश किया गया.

मामले के अनुसार नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उत्तराखंड शाखा द्वारा जनहित याचिका की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से 'दृष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी.