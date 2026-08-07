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हाईकोर्ट में बीएड कॉलेज मामले को लेकर सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: प्रदेश के सरकारी बीएड कॉलेजों व संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा देने वाले कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार को पहले भी दो बार कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के बाद भी अभी तक जवाब पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त की है.

कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए दो सप्ताह में अपना शपथपत्र देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई हेतु मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. बीते कल हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ तरफ से कहा गया कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में कोई हलफनामा कोर्ट में पेश नहीं किया है. ऊपर से सरकार हर साल मान्यता प्राप्त कालेजों का संचालन का कार्यकाल बढ़ा रही है, जबकि कालेजों में न शिक्षक है न ही पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध है. कॉलेज हर साल छात्रों से कोर्स के नाम पर कई गुना फीस वसूल कर रहे हैं. उसके मुताबिक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं.

जनहित याचिका में कहा गया है कि छात्र-छात्राओं से पूरा शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई बीएड कॉलेजों में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है. जिसकी वजह से प्रदेश का शिक्षा स्तर हर वर्ष गिर गिर रहा है.