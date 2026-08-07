हाईकोर्ट में बीएड कॉलेज मामले को लेकर सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ
शिक्षा कि गुणवता को बढ़ावा दिए जाने को लेकर पिथौरागढ़ निवासी अधिवक्ता डाक्टर राजेश पांडे ने कोर्ट के सामने जनहित याचिका दायर की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 5:55 PM IST
नैनीताल: प्रदेश के सरकारी बीएड कॉलेजों व संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा देने वाले कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार को पहले भी दो बार कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के बाद भी अभी तक जवाब पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त की है.
कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए दो सप्ताह में अपना शपथपत्र देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई हेतु मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. बीते कल हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ तरफ से कहा गया कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में कोई हलफनामा कोर्ट में पेश नहीं किया है. ऊपर से सरकार हर साल मान्यता प्राप्त कालेजों का संचालन का कार्यकाल बढ़ा रही है, जबकि कालेजों में न शिक्षक है न ही पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध है. कॉलेज हर साल छात्रों से कोर्स के नाम पर कई गुना फीस वसूल कर रहे हैं. उसके मुताबिक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं.
जनहित याचिका में कहा गया है कि छात्र-छात्राओं से पूरा शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई बीएड कॉलेजों में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है. जिसकी वजह से प्रदेश का शिक्षा स्तर हर वर्ष गिर गिर रहा है.
याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कोर्ट को कराया. जिसमें शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि उचित प्रशिक्षण और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के बिना तैयार हुए शिक्षक प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं कर सकते. इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है. जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से जुड़े कई निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. प्रदेश में शिक्षा कि गुणवता को बढ़ावा दिए जाने को लेकर पिथौरागढ़ निवासी अधिवक्ता डाक्टर राजेश पांडे ने कोर्ट के सामने जनहित याचिका दायर की है.
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