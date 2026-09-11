शिक्षकों के स्थानांतरण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ
नैनीताल हाईकोर्ट में आज अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई. इसमें शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ा मामला भी शामिल रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2026 at 7:29 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग से स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी मांगी है. अदालत ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने अल्मोड़ा सल्ट निवासी जीवन सिंह की जनहित याचिका सुनवाई की. राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है. पूरी प्रक्रिया नीति के अनुरूप की गई है. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से सवाल उठाया गया कि किसी स्थान को पहाड़ी या मैदानी मानने का स्पष्ट आधार क्या है? जो नियमावली मे वर्णित नही है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपनाए गए वर्गीकरण के मानदंड बताने को कहा.
अदालत ने निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग तथा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों को उन शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिनके स्थानांतरण अनुरोध ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वीकार किए गए.
सुनवाई में 12 सितंबर 2025 को रिट संख्या 533/2025 में पारित आदेश का भी उल्लेख हुआ. राज्य की ओर से बताया गया कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के निर्णय को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को भेजा गया था, हालांकि, इस संबंध में विभाग ने क्या निर्णय लिया, इसकी स्पष्ट जानकारी अदालत को नहीं मिल सकी. हाईकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ता को इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर, यदि कोई निर्णय हुआ है तो उसे अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है.
याचिकाकर्ता जीवन सिंह, निवासी ग्राम डाभर, पोस्ट डाभर, ब्लॉक सल्ट, जिला अल्मोड़ा, ने याचिका में शिक्षकों के मध्य-सत्र में वार्षिक स्थानांतरण पर सवाल उठाया था. याचिका के अनुसार, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है. वहां शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके बच्चे की पढ़ाई भी इसी विद्यालय में हो रही है और शिक्षकों के स्थानांतरण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी.
याचिका में उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 का हवाला देते हुए कहा गया कि अधिनियम की धारा 17(1)(b) के तहत अनुरोध पर स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण समिति के माध्यम से निर्धारित तरीके से होनी चाहिए. साथ ही धारा 23 में वार्षिक स्थानांतरण के लिए समय-सारिणी निर्धारित है. याचिका के अनुसार, वर्ष 2026-27 में यह प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हो सकी. बाद में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से अनुमति लेकर विद्यालयी शिक्षा विभाग को अतिरिक्त 55 दिन दिए गए. इसके बाद स्थानांतरण प्रक्रिया को 27 अगस्त 2026 तक पूरा करने का कार्यक्रम तय किया गया था.
याचिका में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध स्थानांतरण आवेदकों की सूची का भी उल्लेख किया गया. याचिकाकर्ता का दावा था कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षक धारा 13 और 17(1)(b) के तहत सुगम क्षेत्रों में स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि सुगम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के आवेदन भी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हैं. याचिका में विशेष रूप से कहा गया कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर में सात सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड तैनात हैं. इनमें से चार शिक्षकों ने अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है. यदि इन चारों का स्थानांतरण हो जाता है तो विद्यालय में केवल तीन सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड रह जाएंगे. याचिकाकर्ता ने इसे विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के प्रतिकूल बताया.
वहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा नगर पंचायत सहित अन्य जगहों में राज्य प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के बिना चल रहे करीब 230 से अधिक गुड़ व कोल्हू के द्वारा इनके संचालन के उपयोग में लाई जा रही सामग्री जैसे प्लास्टिक, रबर और पुराने टायरों का उपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्र प्रदूषण बोर्ड से इसके समाधान करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? उसकी रिपोर्ट कोर्ट में चार सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है . मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है.
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