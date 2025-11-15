हाईकोर्ट में हेड कांस्टेबलों ग्रेड पे मामले में सुनवाई, डीजीपी को दिए ये आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबलों के ग्रेड पे मामले में डीजीपी को आदेशित किया.
नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबलों के ग्रेड पे से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं को ₹4600 ग्रेड पे के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशक के समक्ष दाखिल करने की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने डीजीपी से इन प्रत्यावेदनों पर 6 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है. यह मामला उन हेड कांस्टेबलों से संबंधित है, जिन्हें 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था और जो द्वितीय सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (द्वितीय ए सी पी) के तहत ₹4600 का ग्रेड पे चाहते हैं.
याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को चुनौती दी थी. यह शासनादेश कथित तौर पर मुख्यमंत्री की उस घोषणा के विपरीत था, जिसमें कहा गया था कि 2001 से सेवा कर रहे कांस्टेबलों को ₹4600 का ग्रेड पे दिया जाएगा. हालांकि, शासनादेश ने ग्रेड पे के बजाय ₹2 लाख की एकमुश्त राशि का प्रावधान किया था. याचिकाकर्ताओं ने 11 दिसम्बर 2021 से ₹4600 ग्रेड पे और उसके बकाया की मांग की थी.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे 2021 में ही द्वितीय एसीपी के तहत ₹4600 ग्रेड पे के हकदार हो गए थे. राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबलों के लिए अगली प्रोन्नति का पद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) बताया, जिसे 2023 में बनाया गया था. इसलिए सब-इंस्पेक्टर के ग्रेड पे की मांग को 'भ्रामक' है. इस पर याचिका कर्ताओं का तर्क था कि 2023 में नए पद का सृजन होना, 2021 में ग्रेड पे के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता को समाप्त नहीं कर सकता है.
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, याचिकाकर्ताओं को द्वितीय एसीपी के रूप में ₹4600 ग्रेड पे की मांग के लिए एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति देते हुए, रिट याचिका का निपटारा कर दिया. न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर यह अभ्यावेदन पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को दें. न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को निर्देश दिया है कि वे अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर कानून के अनुसार इस मामले पर विचार करें और एक 'विवेचित आदेश' पारित करें.
हाईकोर्ट में दूसरे मामले में सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने पोस्टल विभाग के कर्मचारी के हित में कैट द्वारा दिये गए फैसले को सही ठहराया है. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शूरवीर सिंह नेगी के मामले में मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में याचिका की सुनवाई हुई.
शूरबीर सिंह नेगी डाक विभाग में ग्रुप 'सी' कर्मचारी थे और 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, सेवानिवृत्ति के बाद करीब 22 लाख किराए की वसूली के लिए कहा गया. जबकि उनके पेंशन भुगतान आदेश में कोई बकाया नहीं बताया गया था. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने नेगी की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, वसूली के आदेश को रद्द कर दिया था.
केंद्र सरकार द्वारा कैट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन हाईकोर्ट ने भी कैट के निष्कर्षों से सहमति जताई. न्यायालय ने पाया कि केंद्र सरकार ने ग्रुप 'सी' कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू की. न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कर्मचारी को "अनधिकृत कब्जाधारी" मानते हुए दंडात्मक किराया निकाला गया था. लेकिन ऐसा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम (पीपी एक्ट) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया.
