कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला; हाईकोर्ट में बहस नहीं हो सकी पूरी, कल फिर होगी सुनवाई, गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की है याचिका

बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंतरिम राहत का आदेश भी बढ़ा दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 8:48 PM IST

प्रयागराज : कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी. इस मामले में बुधवार को बहस पूरी नहीं हो सकी. इसे देखते हुए कोर्ट ने गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है. हालांकि कोर्ट ने याचियों को मिली अंतरिम राहत का आदेश बढ़ा दिया है. बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है.

कोडीन कफ सिरप की तस्करी को लेकर पुलिस राज्य स्तरीय अभियान चला रही है. इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्जनों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है. गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर सहित कई अन्य जिलों में अब तक करीब 128 प्राथमिकी दर्ज की गई है. उनमें नामजद आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

शुक्रवार को इस मामले में याचियों की ओर से बहस की गई थी. बुधवार को भी बहस जारी रही. याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह ने कहा कि यह मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आता है, इसलिए इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है. एक्ट में कंप्लेंट का प्रावधान है. मगर पुलिस बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है.

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि कफ सिरप में कोडीन फास्फेट नामक तत्व मिला है, जिसका उपयोग सिर्फ नशे के लिए किया जा रहा है. इसलिए मामला एनडीपीएस एक्ट का है, जिसके प्रावधानों का याचियों ने उल्लंघन किया और फर्जी फर्म बनकर सिर्फ कागज़ पर ट्रांजिक्शन दिखाया गया. वास्तव में कफ सिरप का इस्तेमाल चोरी छिपे नशे के लिए करने हेतु कई राज्यों में भेजा गया. मामले में बहस अभी जारी है.

