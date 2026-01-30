ETV Bharat / state

ताजमहल या तेजोमहालय केस; मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय, 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

मामले में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और एएसआई को भी पक्षकार बनाया गया है. 23 जुलाई 2024 से चल रहा है केस.

मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय.
मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:34 PM IST

4 Min Read
आगरा : ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक केस की लघुवाद न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस हुई. वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने अदालत से मांग की कि सैयद इब्राहिम जैदी की पक्षकार बनने वाली अर्जी खारिज की जाए. क्योंकि उनके पास कोई ठोस कारण नहीं कि पक्षकार बनाया जाए. इस पर मुस्लिम पक्षकार सैयद इब्राहिम जैदी के अधिवक्ता रईस उद्दीन ने अपना पक्ष रखने के लिए फिर से अदालत से समय की मांग की. मामले में अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.

बता दें कि योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने कोर्ट से 23 जुलाई 2024 को सावन माह में ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी. तब से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. इस मामले में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और एएसआई को भी पक्षकार बनाया गया है. मुस्लिम पक्ष से सैय्यद इब्राहिम जैदी ने कोर्ट में खुद वादी बनाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें वादी पक्ष, प्रतिवादी एएसआई और भारत संघ के मिले होने का आरोप लगाया गया है.

दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने का आदेश : मुस्लिम पक्ष के सैयद इब्राहिम जैदी के अधिवक्ता रईस उद्दीन ने दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने की मांग की. इस पर कोर्ट को अवगत कराया गया कि पूर्व में ही आपत्ति की नकल मुहैया करा दी गई है. जिस पर न्यायाधीश ने दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने का आदेश देकर मामले में अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी नियत की है.

वादी ने किया ये दावा : वादी कुंवर अजय तोमर का दावा है कि सन 1212 में राजा परमर्दिदेव ने आगरा में यमुना किनारे एक विशाल शिव मंदिर बनवाया था. जो तेजोमहालय या तेजोमहल नाम से जाना जाता था. राजा परमर्दिदेव के बाद राजा मानसिंह ने तेजोमहालय अपना महल बनाकर तेजोमहालय मंदिर सुरक्षित रखा. राजा मानसिंह से मुगल बादशाह शाहजहां ने तेजोमहालय हड़पकर ताजमहल का निर्माण कराया.

तेजोमहालय में शाहजहां और मुमताज की कब्र एक सफेद झूठ है. मुमताज का निधन 1631 में हुआ था. जबकि, ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था. किसी भी मृत को एक साल बाद नहीं दफनाया जाता है. जबकि असल में मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था.

चिन्ह दे रहे मंदिर होने की गवाही : वादी कुंवर अजय तोमर और उनके अधिवक्ता का कहना है कि तेजोमहालय यानी ताजमहल के मुख्य मकबरे पर लगा कलश हिंदू मंदिरों की तरह है. आज भी हिंदू मंदिरों पर कलश स्थापना की परंपरा है. कलश पर चंद्रमा है. कलश और चंद्रमा की नोंक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो भगवान शिव का चिह्न है.

ताजमहल की बाहरी दीवारों पर कलश, त्रिशूल, कमल, नारियल और आम के पेड़ की पत्तियों के प्रतीक चिह्न हैं, जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक हैं. जिनका सनातन धर्म में महत्व है. देखा जाए तो हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते थे. ऐसे ही तेजोमहालय यानी ताजमहल भी यमुना नदी के तट पर है.

आक्रांता ने मंदिर ध्वस्त कर बनाए मकबरे-मस्जिद : वादी कुंवर अजय तोमर का कहना है कि विदेशी आक्रांता मुगल जब भारत आए, तो उन्होंने हिंदू मंदिर ध्वस्त करके मकबरे और मस्जिदें बनवाईं. किसी दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से खुद का घर नहीं हो जाता है. ताजमहल में मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करते हैं. वहां उर्स भी होता है, फिर सावन माह या महाशिव रात्रि पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक क्यों नहीं हो सकता है. न्यायालय में मामला विचाराधीन है. इसलिए इस सावन में तेजोमहालय में जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं.

AGRA NEWS
TAJMAHAL TRJOMAHALAY
HEARING IN TAJ MAHAL CASE
ताजमहल या तेजोमहालय केस
AGRA NEWS

