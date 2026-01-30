ETV Bharat / state

ताजमहल या तेजोमहालय केस; मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय, 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

आगरा : ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक केस की लघुवाद न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस हुई. वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने अदालत से मांग की कि सैयद इब्राहिम जैदी की पक्षकार बनने वाली अर्जी खारिज की जाए. क्योंकि उनके पास कोई ठोस कारण नहीं कि पक्षकार बनाया जाए. इस पर मुस्लिम पक्षकार सैयद इब्राहिम जैदी के अधिवक्ता रईस उद्दीन ने अपना पक्ष रखने के लिए फिर से अदालत से समय की मांग की. मामले में अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.

बता दें कि योगी यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने कोर्ट से 23 जुलाई 2024 को सावन माह में ताजमहल या तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी. तब से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. इस मामले में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और एएसआई को भी पक्षकार बनाया गया है. मुस्लिम पक्ष से सैय्यद इब्राहिम जैदी ने कोर्ट में खुद वादी बनाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें वादी पक्ष, प्रतिवादी एएसआई और भारत संघ के मिले होने का आरोप लगाया गया है.

दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने का आदेश : मुस्लिम पक्ष के सैयद इब्राहिम जैदी के अधिवक्ता रईस उद्दीन ने दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने की मांग की. इस पर कोर्ट को अवगत कराया गया कि पूर्व में ही आपत्ति की नकल मुहैया करा दी गई है. जिस पर न्यायाधीश ने दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने का आदेश देकर मामले में अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी नियत की है.

वादी ने किया ये दावा : वादी कुंवर अजय तोमर का दावा है कि सन 1212 में राजा परमर्दिदेव ने आगरा में यमुना किनारे एक विशाल शिव मंदिर बनवाया था. जो तेजोमहालय या तेजोमहल नाम से जाना जाता था. राजा परमर्दिदेव के बाद राजा मानसिंह ने तेजोमहालय अपना महल बनाकर तेजोमहालय मंदिर सुरक्षित रखा. राजा मानसिंह से मुगल बादशाह शाहजहां ने तेजोमहालय हड़पकर ताजमहल का निर्माण कराया.

तेजोमहालय में शाहजहां और मुमताज की कब्र एक सफेद झूठ है. मुमताज का निधन 1631 में हुआ था. जबकि, ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था. किसी भी मृत को एक साल बाद नहीं दफनाया जाता है. जबकि असल में मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था.