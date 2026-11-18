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हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, दांव पर हजारों परिवारों का भविष्य

हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 18 नवंबर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने होगा. रेलवे इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, जबकि स्थानीय लोग वर्षों से यहां रहने और अपने अधिकारों की दलील देते रहे हैं. सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में फोर्स तैनात की गई है.

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मामला कोई नया विवाद नहीं है. इसकी कानूनी लड़ाई करीब दो दशक पुरानी है. दरअसल, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को लेकर साल 2007 से अतिक्रमणकारी कहकर हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी.