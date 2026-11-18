हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, दांव पर हजारों परिवारों का भविष्य
करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 1:29 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 18 नवंबर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने होगा. रेलवे इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, जबकि स्थानीय लोग वर्षों से यहां रहने और अपने अधिकारों की दलील देते रहे हैं. सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में फोर्स तैनात की गई है.
बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मामला कोई नया विवाद नहीं है. इसकी कानूनी लड़ाई करीब दो दशक पुरानी है. दरअसल, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को लेकर साल 2007 से अतिक्रमणकारी कहकर हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी.
रेलवे ने परियोजना के लिए मांगी अपनी जमीन: रेलवे का तर्क रहा है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जे हैं और रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास व भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए इस जमीन को खाली कराना जरूरी है. इस विवाद ने कानूनी मोड़ तब लिया, जब गौला नदी में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया.
2013 में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका: वर्ष 2013 में इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई. इसके बाद रेलवे को भी मामले में पक्षकार बनाया गया. रेलवे ने जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और राजस्व अभिलेख पेश करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की. वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए.
4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए: नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने की बात कही. रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए. 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया. हजारों परिवारों के बेघर होने की आशंका के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक: पांच जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. इसके बाद से ही इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है. 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विवादित जमीन की पहचान, प्रभावित परिवारों का विवरण और उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए. 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के लिए शिविर लगाने के लिए दिए थे निर्देश: अदालत के सामने रेलवे की ओर से बताया गया कि हल्द्वानी परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है. वहीं प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कराने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए. अदालत ने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों की पात्रता का आकलन किया जाए.
करीब 27 हजार लोगों के भविष्य पर फैसला: आज यानी 18 नवंबर को यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सूची में क्रम संख्या 118 पर लगा है. रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि से जुड़े इस विवाद में 3500 भवन और 5236 परिवारों के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है. अनुमानित तौर पर करीब 27 हजार लोगों का भविष्य इस मामले से जुड़ा है. इधर सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. प्रशासन और पुलिस किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क हैं। आप सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है.
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