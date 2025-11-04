ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव मामले में सुनवाई, राज्य सरकार को जवाब देने के आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव अब तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार से पूछा है कि जब मानकों के अनुरुप पूरी प्रक्रिया एक साथ संपन्न हो गयी थी, तब इसका चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराया गया. जबकि पूर्व में ही राज्य निवार्चन आयोग ने क्षेत्र का डी नोटिफिकेशन करके वोटर लिस्ट दुरुस्त करके राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी. उसके बाद भी उस रिपोर्ट पर कोई निर्णय राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया. अगली तिथि तक राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत करें.

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई: किच्छा उधम सिंह नगर के सिरौलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण साल 2018 में हुआ था. जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था. साल 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नंबर 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया.

कोर्ट के आदेश पर फिर किया शामिल: बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया. जबकि सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है. नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किए जा चुके हैं. अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं.