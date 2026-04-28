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सौरभ हत्याकांड की सुनवाई अब 30 अप्रैल को, आरोपी मुस्कान और प्रेमी साहिल कोर्ट में नहीं हुए पेश

सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल ने कोर्ट से बेगुनाही साबित करने के लिए मांगा था समय.

सौरभ हत्याकांड
सौरभ हत्याकांड (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:32 PM IST

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मेरठ: ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को 21 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपी साहिल ने तब कोर्ट से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समय मांगा था. जिस के बाद कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी.

साहिल को आज अपने बचाव में सफाई देनी थी, लेकिन कोर्ट में आरोपी पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता रेखा जैन ने बताया कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में साहिल की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, जिसे अदालत में रखा जाए, हालांकी, आज फिर एक बार समय मांगी गई, अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

सौरभ हत्याकांड मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेशराज शर्मा ने बताया कि 13 महीने बाद अदालत में 21 अप्रैल को मुस्कान और साहिल को ले जाया गया था. दोनों पहले के मुकाबले गुमसुम रहने लगे हैं. साहिल जेल में सब्जियां उगा रहा है और मुस्कान अपनी 6 माह की बेटी के साथ खुद को व्यस्त रखती है और पूजा पाठ करती है. इस पूरे मामले में सौरभ के भाई बबलू का कहना है कि साहिल के पास कोई साक्ष्य नहीं है. ये सिर्फ अदालत को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है.

साहिल के भाई बबलू ने बताया कि इस घटना से उनके परिवार पर क्या गुजरी है, ये कोई नहीं जान सकता. वहीं, अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह ने कहा कि उनका पक्ष मजबूत है, सभी 22 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज पहले ही हो चुके हैं, जो कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सौरभ को बेहद ही क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया था.


बता दे की इस पूरे मामले में साहिल ने कोर्ट में कहा था की हत्या की रात वह तो मेरठ में था ही नहीं, हालांकि, इस बारे में कोई सबूत अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है. अब फिर एक बार 30 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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