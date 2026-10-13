NEET छात्रा मौत मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर POCSO कोर्ट नाराज, जांच अधिकारियों को लगाई फटकार
नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर पॉक्सो कोर्ट ने नाराजगी जताई है. जांच अधिकारियों को फटकार लगाई. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 13, 2026 at 6:03 PM IST
पटना: राजधानी पटना में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर न्यायालय ने कई बिंदुओं पर नाराजगी जताई. जांच में कथित लापरवाही और साक्ष्यों को जुटाने के तरीके को लेकर कोर्ट ने पटना पुलिस के तत्कालीन जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमार के साथ सीबीआई के जांच अधिकारी को भी फटकार लगाई.
क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सीबीआई की ओर से काफी जल्दबाजी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा. खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने और उनकी जांच करने में हुई कथित लापरवाही पर सवाल किए गए.
एसआईटी के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं
राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि एसआईटी प्रमुख डॉ. अनु कुमार की ओर से दिए गए जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे. न्यायालय ने जांच के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अनुसंधान सही दिशा में नहीं किया गया और आरोपों की समुचित जांच नहीं हुई. हालांकि मामले में न्यायालय की विस्तृत टिप्पणी और आगे की कार्रवाई को लेकर अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
6 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमार न्यायालय में मौजूद रहे. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की नाराजगी के बाद अब अगली सुनवाई में जांच से जुड़े किन पहलुओं पर चर्चा होती है. इस पर नजर रहेगी. 6 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है.
"सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है. साथ ही जांच की दिशा और तकनीकी साक्ष्यों के संग्रह से जुड़े सवाल उठाए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है."- राजेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
हॉस्टल में बेहोश मिली थी छात्रा
6 जनवरी 2025 को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किए जाने और फोरेंसिक जांच में छात्रा के अंतर्वस्त्र पर स्पर्म मिलने की बात सामने आने के दावे किए गए थे. इसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच को लेकर सवाल उठने लगे.
एसआईटी की जांच के बाद सीबीआई को जिम्मा
शुरुआत में बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी की जांच में छात्रा की मौत को नींद की गोलियां खाने से जोड़कर देखा गया. हालांकि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से जुड़े तथ्यों को लेकर सवाल उठने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा. इसके बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी.
मामले को लेकर राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. जांच में लापरवाही के आरोपों के बाद चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी और कदमकुआं थाने के सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को निलंबित किया गया था. हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार बाद में दोनों का निलंबन समाप्त हो गया और वे ड्यूटी पर लौट आए.
ये भी पढ़ें: Neet छात्रा की मौत पर सवाल.. मर्डर या सुसाइड? यहां जानिए बंद कमरे का खौफनाक सच