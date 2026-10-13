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NEET छात्रा मौत मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर POCSO कोर्ट नाराज, जांच अधिकारियों को लगाई फटकार

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर न्यायालय ने कई बिंदुओं पर नाराजगी जताई. जांच में कथित लापरवाही और साक्ष्यों को जुटाने के तरीके को लेकर कोर्ट ने पटना पुलिस के तत्कालीन जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमार के साथ सीबीआई के जांच अधिकारी को भी फटकार लगाई.

क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल

पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सीबीआई की ओर से काफी जल्दबाजी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा. खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने और उनकी जांच करने में हुई कथित लापरवाही पर सवाल किए गए.

पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा (ETV Bharat) एसआईटी के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं

राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि एसआईटी प्रमुख डॉ. अनु कुमार की ओर से दिए गए जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे. न्यायालय ने जांच के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अनुसंधान सही दिशा में नहीं किया गया और आरोपों की समुचित जांच नहीं हुई. हालांकि मामले में न्यायालय की विस्तृत टिप्पणी और आगे की कार्रवाई को लेकर अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 6 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमार न्यायालय में मौजूद रहे. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की नाराजगी के बाद अब अगली सुनवाई में जांच से जुड़े किन पहलुओं पर चर्चा होती है. इस पर नजर रहेगी. 6 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है. "सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है. साथ ही जांच की दिशा और तकनीकी साक्ष्यों के संग्रह से जुड़े सवाल उठाए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है."- राजेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा (ETV Bharat)