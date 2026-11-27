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सरकारी टेंडरों में हेराफेरी और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में सरकारी टेंडरों में कथित हेराफेरी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता रिषुश्री के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी के संयुक्त निदेशक और एसवीयू के अपर महानिदेशक को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का अनुरोध किया है.

सुनवाई से पहले विशेष निगरानी इकाई ने स्टेटमेंट आफ फैक्ट दायर कर दिया, जो 80 पेजों का था. इसके जरुरत एसवीयू ने अबतक एकत्रित किए सबूतों, जांच की प्रगति रिपोर्ट, आरोपी की भूमिका का ब्योरा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिससे जमानत का विरोध मजबूती से किया जा सके.

इस मामले में आर्थिक मुद्दों पर जांच कर रही एजेंसी ईडी ने भी कार्रवाई की गति तेज कर दी है. 15 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने जांच की धीमी रफ्तार और बड़े अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद ईडी हरकत में आयी. उसने आईएएस अधिकारियों आंनद किशोर, अभिलाषा शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार भल्ला और योगेश्वर सागर से पूछताछ की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने और कुछ लोगों को जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून की नजर में सभी बराबर हैं. हाईकोर्ट ने ऋषु श्री की याचिका पर पहले की सुनवाई में यह भी तल्ख टिप्पणी की कि प्रवर्तन निदेशालय भले ही याचिकाकर्ता को इस कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार बता रहा हो लेकिन उपलब्ध तथ्यों से कोर्ट को लगता है कि याचिकाकर्ता महज एक 'मोहरा' है और असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे छिपे हैं. कोर्ट के अनुसार, ईडी ने अपने जवाब में यह जानकारी दी थी कि उसने छह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विश्वसनीय इनपुट साझा किए थे. इसके बाद मुमुक्षु चौधरी, तरणी दास और उमेश कुमार नामक तीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई लेकिन बाकी अधिकारियों की भूमिका और उन पर कार्रवाई को लेकर स्थिति अब तक धुंधली है.