खासमहल जमीन विवाद में HC ने सुनाया अहम फैसला, अशोक पटनायक नहीं कर सकते केस की पैरवी
Patna High Court:खासमहल जमीन विवाद में पावरऑफ अटॉर्नी की अवधि खत्म होने पर धारक संबंधित व्यक्ति की ओर से केस की पैरवी नहीं कर सकता.
Published : November 24, 2026 at 9:20 AM IST
पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान इलाके की करीब 1 बीघा 13 कट्ठा खासमहल जमीन और उस पर बने मकान मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उसका धारक संबंधित व्यक्ति की ओर से न्यायिक कार्यवाही आगे नहीं चला सकता. जस्टिस राज कुमार की एकलपीठ ने अशोक पटनायक की ओर से दायर सिविल रिट याचिका का निष्पादन करते हुए यह आदेश दिया है.
लीज की अवधि 2000 में खत्म
उक्त संपत्ति का 30 वर्षों के लिए 12 सितंबर ,1971 को ब्लांश फ्रांसिस के पक्ष में लीज बंदोबस्त किया गया था. लीज की अवधि वर्ष 2000 में समाप्त हो गई थी. बाद में संपत्ति पर अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और प्रशासन ने संपत्ति का पुनर्ग्रहण करने और कब्जाधारियों को हटाने का आदेश दिया था.
अशोक पटनायक ने दायर की थी याचिका
इस आदेश को चुनौती देते हुए अशोक पटनायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने यह याचिका हेजल रोसलिंड सैली गोर की ओर से प्राप्त पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दाखिल की थी. सैली गोर का दावा था कि हेजल मॉरिसन की वर्ष 2006 में बनाई गई वसीयत के आधार पर उन्हें संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है.
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि अशोक पटनायक के पक्ष में वर्ष 2012 में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि 12 वर्ष थी, जो वर्ष 2024 में समाप्त हो चुकी है. इसके बाद ना तो उसका नवीकरण किया गया और ना ही कोई नया प्राधिकार पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि 2024 में खत्म
कोर्ट ने पाया कि अशोक पटनायक को वर्ष 2013 में याचिका दाखिल करने और पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि के दौरान मुकदमे की पैरवी करने का अधिकार था, लेकिन वर्ष 2024 में इसकी अवधि समाप्त होने के बाद वे सैली गोर की ओर से मुकदमे को आगे नहीं चला सकते. इस मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की.
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला
कोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 में वर्ष 2002 के संशोधन के बाद भारतीय ईसाइयों की वसीयत के संबंध में प्रोवेट की अनिवार्यता लागू नहीं थी. वर्ष 2025 में धारा 213 को निरस्त किए जाने के बाद भी केवल प्रोबेट नहीं होने के आधार पर सैली गोर के वसीयत संबंधी दावे को खारिज नहीं किया जा सकता.
कानूनी कदम उठा सकती हैं सैली गोर
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इससे वसीयत की वास्तविकता, उसके विधिवत निष्पादन और कानूनी वैधता प्रमाणित नहीं हो जाती. इन सवालों का निर्णय सक्षम न्यायालय में होना बाकी है. एकलपीठ ने कहा कि सैली गोर वर्ष 2017 के बाद अपने दावे को साबित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाती नहीं दिखीं. राज्य सरकार ने भी वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में अपने उत्तराधिकार संबंधी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाने की स्वतंत्रता है.
मूल विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सैली गोर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद वर्तमान रिट याचिका को पुनर्जीवित या बहाल करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं या कानून के तहत अन्य उपलब्ध उपाय अपना सकती हैं. कोर्ट ने संपत्ति के पुनर्ग्रहण के आदेश की वैधता और कब्जा वापस दिलाने के मूल विवाद पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सभी मुद्दों को उचित कार्यवाही में कानून के अनुसार तय किया जाना बाकी है.
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