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खासमहल जमीन विवाद में HC ने सुनाया अहम फैसला, अशोक पटनायक नहीं कर सकते केस की पैरवी

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान इलाके की करीब 1 बीघा 13 कट्ठा खासमहल जमीन और उस पर बने मकान मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उसका धारक संबंधित व्यक्ति की ओर से न्यायिक कार्यवाही आगे नहीं चला सकता. जस्टिस राज कुमार की एकलपीठ ने अशोक पटनायक की ओर से दायर सिविल रिट याचिका का निष्पादन करते हुए यह आदेश दिया है.

लीज की अवधि 2000 में खत्म