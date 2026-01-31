ETV Bharat / state

आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया..? पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामला डीसीएलआर की पोस्टिंग से जुड़ा है.

Patna High Court
सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 1:28 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने को लेकर बिहार सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. सरकार को डीसीएलआर के पद पर बिहार रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को पदस्थापन करने और पहले से तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अन्य विभाग में तैनाती करने का आदेश दिया था.

तैतानी में हेरफेर करने का आदेश: जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि गत वर्ष 19 जून 2025 को आदेश में डीसीएलआर के पद पर बिहार रेवन्यू सर्विस के अधिकारियों को पदस्थापित करने और इस पद पर तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवसृजित पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया गया था.

सरकार ने चुनाव को बनाया बहाना: कोर्ट ने तीन माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन तीन माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ. वहीं इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 'एसआईआर और विधानसभा चुनाव के कारण अदालती आदेश का पालन नहीं हो सका है. सरकार आदेश को पालन करने के लिए वचनबद्ध है.'

उल्लंघन का आरोप: बिहार राजस्व सेवा संघ की याचिका के अनुसार 19 जून 2025 के आदेश के बाद भी 21 जून 2025 और उसके बाद भी बिहार प्रशासनिक अधिकारी को डीसीएलआर के पद पर नियुक्त किया गया था. कोर्ट ने माना कि डीसीएलआर का पद तकनीकी रूप से राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए है.

हलफनामा दायर करने का आदेश: अब कोर्ट ने राज्य सरकार और विभाग को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. ऐसे में सरकार को अब यह बताना होगा कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. कब तक इस आदेश का पालन किया जाएगा. सबकुछ सरकार को लिखकर हलफनामा (Affidavit) में देना होगा.

