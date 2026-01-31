ETV Bharat / state

आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया..? पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब

पटना: पटना हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने को लेकर बिहार सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. सरकार को डीसीएलआर के पद पर बिहार रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को पदस्थापन करने और पहले से तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अन्य विभाग में तैनाती करने का आदेश दिया था.

तैतानी में हेरफेर करने का आदेश: जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि गत वर्ष 19 जून 2025 को आदेश में डीसीएलआर के पद पर बिहार रेवन्यू सर्विस के अधिकारियों को पदस्थापित करने और इस पद पर तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवसृजित पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया गया था.

सरकार ने चुनाव को बनाया बहाना: कोर्ट ने तीन माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन तीन माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ. वहीं इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 'एसआईआर और विधानसभा चुनाव के कारण अदालती आदेश का पालन नहीं हो सका है. सरकार आदेश को पालन करने के लिए वचनबद्ध है.'