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बिहार के लाखों शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, सचिवों को किया गया तलब

पटना : पटना हाईकोर्ट में बिहार के लाखों पंचायत शिक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

दो सचिवों को किया गया तलब

​कोर्ट ने बड़ा संवैधानिक सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है. कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्थानीय स्वशासन की अन्य इकाइयों के नियमित कर्मचारियों की तरह पंचायत शिक्षक भी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं.

क्या रहा मुख्य मुद्दा

कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा था कि राज्य के बड़ी तादाद में पंचायत शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के अन्य नियमित कर्मचारियों की भांति उन्हें भी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकारी हैं या नहीं? इस मामले की सुनवाई के दौरान कई संवैधानिक मामलों पर भी चर्चा की गयी.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

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