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बिहार के लाखों शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, सचिवों को किया गया तलब

पटना उच्च न्यायालय में बिहार के शिक्षकों को लेकर दो सचिवों को तलब किया है. आगे पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 4:51 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट में बिहार के लाखों पंचायत शिक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

दो सचिवों को किया गया तलब

​कोर्ट ने बड़ा संवैधानिक सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है. कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्थानीय स्वशासन की अन्य इकाइयों के नियमित कर्मचारियों की तरह पंचायत शिक्षक भी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं.

क्या रहा मुख्य मुद्दा

कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा था कि राज्य के बड़ी तादाद में पंचायत शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के अन्य नियमित कर्मचारियों की भांति उन्हें भी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकारी हैं या नहीं? इस मामले की सुनवाई के दौरान कई संवैधानिक मामलों पर भी चर्चा की गयी.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

समान कार्य.. समान अधिकार

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में ये स्पष्ट होता है कि संविधान में समान कार्य करने वालों को समान अधिकार और सुविधा प्रदान करनी होती हैं. ​इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G, 11वीं अनुसूची के मद संख्या 17 और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(3) के प्रावधानों को आधार बनाया गया है.

अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को संबंधित पंचायत सचिव को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी. कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए अगले हफ्ते 15 सितंबर, 2026 को दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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