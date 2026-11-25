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5 सालों से बिहार में लोकायुक्त का पद क्यों खाली है? पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

पटना उच्च न्यायालय ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में लोकायुक्त का पद पिछले 5 वर्षों से खाली रहने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि आखिर इतने लंबे समय से पद क्यों रिक्त हैं? अदालत ने लोकायुक्त की बहाली से संबंधित संचिका के साथ मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया.

क्या बोली अदालत?

बुधवार को जस्टिस अंशुल राज की एकलपीठ ने एक साथ दो अलग मामले पर एक साथ सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि आखिर किस कारण से अब तक पद रिक्त हैं, जबकि लोकायुक्त कानून के तहत चार माह के भीतर नए लोकायुक्त की बहाली कर लेना है.

लोकायुक्त के पद पर कोई नहीं

इस सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पिछले पांच वर्षों से किसी की नियुक्ति नहीं हुई हैं. वर्तमान समय में बिहार में कोई लोकायुक्त के पद पर नहीं है. कोर्ट का कहना था कि पिछले 15 जून को इस मामले में निर्देश लेने को कहा था लेकिन पहली बार 13 जुलाई को बताया गया कि पद रिक्त है. इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को पक्षकार बनाकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. 3 अगस्त को शपथ पत्र दाखिल

इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से 3 अगस्त को शपथ पत्र दाखिल की गई. दाखिल शपथ पत्र पर कोर्ट ने कहा कि यह टालमटोल वाला जबाब है. लोकायुक्त सदस्य का पद 17 मई, 2021 और लोकायुक्त का पद 13 फरवरी 2022 से रिक्त है, लेकिन शपथ पत्र में तारीख तक का जिक्र नहीं हैं. हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए पहला कदम करीब 25 माह बाद 21 जून ,2023 को उठाया गया और सर्च कमेटी बनाई गई. अदालत ने कहा कि बीच के 41 महीनों 17 मई, 2021 से 21 जून, 2023 और 15 मार्च, 2024 से 18 जुलाई, 2025 तक सरकार ने क्या किया, इसका एक भी पत्र या नोट मुख्य सचिव के जबाब में नहीं दिया गया हैं.