ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों पर पटना HC में सुनवाई, कहा- लोक अदालत में क्यों नहीं हो रहा निपटारा?

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रैफिक चालान काटे जाने से संबंधित विवादों को लोक अदालत में नहीं ले जाने पर सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने रानी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में चालान विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार व बालसा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्यों में ट्रैफिक चालान काटे जाने से संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों द्वारा सुनवाई कर सेटलमेंट किया जाता है.

लोक अदालत में हो निपटारा..! : कोर्ट ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में सुनवाई व निपटारा किया जाता है. कोर्ट ने ओडिशा का भी उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ट्रैफिक चालान संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में सुलझाया जाता है.

सामान्य अदालतों पर बोझ कम होगा और समय बचेगा : कोर्ट ने कहा कि सामान्य कोर्ट पर बोझ कम करने के लिए लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों का गठन किया गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में ले जाया जाये और उनका वहां समाधान हो जाये, तब सामान्य अदालतों पर बोझ भी कम होगा और समय भी बचेगा.

दूसरे राज्यों का दिया गया उदाहरण : अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में लगातार दो सप्ताह लोक अदालत चला कर बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान से सम्बन्धित विवादों का समाधान किया गया. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में इस प्रकार के विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाया जाता है. लेकिन बिहार में मनमानी ढंग से चालान काटे जाते हैं. इन विवादों के निपटारे के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है. इससे लोगों को परिवहन विभाग के मनमानी का शिकार होना पड़ता है.

विभाग पर की गई तल्ख टिप्पणी : कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि ये मामले विभाग की निष्क्रियता के कारण बिहार में लोक अदालत में नहीं पहुंच पाते हैं. जिससे बिहार में लोक अदालतों द्वारा केसों की निष्पादन की संख्या कम होती है. जबकि गुजरात, महाराष्ट्र व ओडिशा जैसे राज्यों में विभाग की सक्रियता के कारण ऐसे मामले लोक अदालतों में बड़ी तादाद में जाते है. इससे लोक अदालतों द्वारा ऐसे मामलों की संख्या बहुत दिखती है.