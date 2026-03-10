ETV Bharat / state

ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों पर पटना HC में सुनवाई, कहा- लोक अदालत में क्यों नहीं हो रहा निपटारा?

मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. ट्रैफिक चालान संबंधित मामले को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 8:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रैफिक चालान काटे जाने से संबंधित विवादों को लोक अदालत में नहीं ले जाने पर सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने रानी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में चालान विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार व बालसा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्यों में ट्रैफिक चालान काटे जाने से संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों द्वारा सुनवाई कर सेटलमेंट किया जाता है.

लोक अदालत में हो निपटारा..! : कोर्ट ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में सुनवाई व निपटारा किया जाता है. कोर्ट ने ओडिशा का भी उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ट्रैफिक चालान संबंधित विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में सुलझाया जाता है.

सामान्य अदालतों पर बोझ कम होगा और समय बचेगा : कोर्ट ने कहा कि सामान्य कोर्ट पर बोझ कम करने के लिए लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों का गठन किया गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों में ले जाया जाये और उनका वहां समाधान हो जाये, तब सामान्य अदालतों पर बोझ भी कम होगा और समय भी बचेगा.

दूसरे राज्यों का दिया गया उदाहरण : अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में लगातार दो सप्ताह लोक अदालत चला कर बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान से सम्बन्धित विवादों का समाधान किया गया. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में इस प्रकार के विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाया जाता है. लेकिन बिहार में मनमानी ढंग से चालान काटे जाते हैं. इन विवादों के निपटारे के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है. इससे लोगों को परिवहन विभाग के मनमानी का शिकार होना पड़ता है.

विभाग पर की गई तल्ख टिप्पणी : कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि ये मामले विभाग की निष्क्रियता के कारण बिहार में लोक अदालत में नहीं पहुंच पाते हैं. जिससे बिहार में लोक अदालतों द्वारा केसों की निष्पादन की संख्या कम होती है. जबकि गुजरात, महाराष्ट्र व ओडिशा जैसे राज्यों में विभाग की सक्रियता के कारण ऐसे मामले लोक अदालतों में बड़ी तादाद में जाते है. इससे लोक अदालतों द्वारा ऐसे मामलों की संख्या बहुत दिखती है.

लोगों को होती है परेशानी : अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कहा कि यदि बिहार में भी ट्रैफिक चालान काटे जाने से जुड़े विवादों को लोक अदालत व विशेष लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाया जाये, तो राज्य के लोगों को काफी राहत मिलेगी. इस फोरम में जाकर वे जल्दी न्याय पा सकेंगे. अगर ट्रैफिक चालान लंबित होता है, तो उनसे जबरन ट्रैफिक चालान कटवाया जाता है. जब तक ट्रैफिक चालान नहीं काटे जाते, तब तक उन्हें प्रदूषण बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता. ये मनमानी लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें :-

स्कूल टेकओवर के समय कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को केवल 'गैर-स्वीकृत पद' बताकर नकारा नहीं जा सकता, HC का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने BDO के आदेश पर लगायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द

TAGGED:

TRAFFIC CHALLAN IN BIHAR
पटना हाईकोर्ट
बिहार में ट्रैफिक चालान
BIHAR NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.