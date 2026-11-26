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प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप पर सुनवाई ( ETV Bharat )

पटना: गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जन सुराज पार्टी के विधायक प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप समेत 8 याचिकाकर्ताओं के मामले में केस डायरी तलब की है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी. पटना के सचिवालय थाना का मामला है.

प्रशांत किशोर की याचिका पर सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने सचिवालय थाना कांड संख्या 154/2025 से जुड़े एक मामले में मूल केस डायरी की पठनीय फोटोप्रति मंगाने का आदेश दिया है. यह आदेश 26 नवंबर 2026 को जस्टिस प्रवीण कुमार की एकल पीठ ने आपराधिक विविध याचिका (Criminal Miscellaneous No. 79968 of 2026) पर सुनवाई के दौरान पारित किया.