प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी
Hearing on Prashant Kishor petition: पटना उच्च न्यायालय में प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : November 26, 2026 at 8:19 PM IST
पटना: गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जन सुराज पार्टी के विधायक प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप समेत 8 याचिकाकर्ताओं के मामले में केस डायरी तलब की है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी. पटना के सचिवालय थाना का मामला है.
प्रशांत किशोर की याचिका पर सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने सचिवालय थाना कांड संख्या 154/2025 से जुड़े एक मामले में मूल केस डायरी की पठनीय फोटोप्रति मंगाने का आदेश दिया है. यह आदेश 26 नवंबर 2026 को जस्टिस प्रवीण कुमार की एकल पीठ ने आपराधिक विविध याचिका (Criminal Miscellaneous No. 79968 of 2026) पर सुनवाई के दौरान पारित किया.
क्या है मामला?
दरअसल, जुलाई 2025 में प्रशांत किशोर की अगुवाई में जन सुराज ने पटना में प्रदर्शन किया था. ये लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे. प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मजिस्ट्रेट के बयान पर पीके समेत 300 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने प्रशांत को हिरासत में भी लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था.
कौन-कौन हैं याचिकाकर्ता?
इसी कार्रवाई के खिलाफ प्रशांत किशोर, मनोज कुमार भारती उर्फ मनोज भारती, विवेक कुमार, नरेंद्र प्रसाद मंडल उर्फ एनपी मंडल, किशोर कुमार, अरविंद कुमार सिंह उर्फ अरविंद सिंह, ललन यादव उर्फ ललन जी और त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी, अधिवक्ता देवाशीष गिरी और अधिवक्ता सैयद अर्श जमील उपस्थित हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने पक्ष रखा.
17 दिसंबर को होगी सुनवाई
पटना निचली अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 के कोर्ट से लिए गए संज्ञान (जो कि सचिवालय थाना कांड संख्या 154/2025 के संदर्भ में लिया गया था) की मूल केस डायरी की स्पष्ट और पठनीय फोटोप्रति पटना हाईकोर्ट ने तलब की है. इस मामले अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी.
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