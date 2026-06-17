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पटना हाईकोर्ट पहुंचा 273 पदों पर बहाली मामला, विज्ञापन की शर्तों पर रोक, सरकार से मांगा गया जवाब

पटना उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. बहाली को लेकर विज्ञापन की शर्तों का यह मामला है. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 7:08 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने अहम निर्णय लिया है. अदालत ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित होने वाले देखरेख संस्थानों में संविदा पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

'चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करें' : पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करते स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. जस्टिस डॉ अंशुमान की एकलपीठ ने दीपक कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

273 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन : आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से 273 विभिन्न पदों पर बहाली के लिए एक विज्ञापन गत 29 अप्रैल को प्रकाशित किया गया. विज्ञापन में कई शर्ते रखी गई हैं.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

प्रभाकर सिंह ने कहा कि शर्त सात के अनुसार स्वयसेवी संस्था के माध्यम से चयनित होकर वर्तमान में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित गृहों में कार्यरत कर्मियों को सरकार द्वारा नियोजित नहीं मानते हुए उनके पद को मान रिक्त पदों में शामिल किया गया है. उनका कहना था कि इस शर्त के अनुसार पूर्व से कार्यरत कर्मी को हटा दिया गया और उनकी जगह पर किसी अन्य को बहाल किया जायेगा.

शर्त पर रोक लगा दी गई : अधिवक्ता प्रभाकर सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य बालक/बालिका सुरक्षा समिति द्वारा वृहद आश्रय में कार्यरत कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति प्रारंभ में एनजीओ द्वारा संचालित बालक बालिका गृह में हुआ था. उन सभी का पद रिक्त मान बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया. फिलहाल कोर्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकृत करते हुए सरकार से जबाब तलब किया. साथ ही शर्त पर रोक लगा दी. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.

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