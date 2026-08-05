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प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट ने NHAI और बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना: बिहार में अवस्थित एनएच, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाइवे के किनारे पेड़ लगाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एनएचएआई और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर ये बताने को कहा है कि सड़कों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? इस बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है.

क्या बोले मुख्य न्यायाधीश?: एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 6147 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं.

साथ ही हाल के दिनों में 38 स्टेट हाइवे के 2515 किलोमीटर सड़क को एनएच में बदला जा रहा है. इसमें 3189 किलोमीटर का रखरखाव एनएचएआई और 2589 किलोमीटर का रखरखाव राज्य सरकार करती हैं लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ नहीं है. उनका कहना था कि इन सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ लगाया जाना चाहिए.