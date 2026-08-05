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प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट ने NHAI और बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना उच्च न्यायालय में एनएच-एसएच और एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाने के मामले पर सुनवाई हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 7:09 PM IST

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पटना: बिहार में अवस्थित एनएच, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाइवे के किनारे पेड़ लगाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एनएचएआई और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर ये बताने को कहा है कि सड़कों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? इस बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है.

क्या बोले मुख्य न्यायाधीश?: एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 6147 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं.

साथ ही हाल के दिनों में 38 स्टेट हाइवे के 2515 किलोमीटर सड़क को एनएच में बदला जा रहा है. इसमें 3189 किलोमीटर का रखरखाव एनएचएआई और 2589 किलोमीटर का रखरखाव राज्य सरकार करती हैं लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ नहीं है. उनका कहना था कि इन सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ लगाया जाना चाहिए.

एनएचएआई का जवाब: इस पर एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता मौर्य विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि एनएचएआई पेड़ लगाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है. उनका कहना था कि बिहार के कई एनएच पर पेड़ लगाया गया है.

क्या बोली सरकार?: वहीं, राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रभाकर झा ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ लगाने के लिए वन विभाग ने कई बार एनएचएआई को पत्र भेजा है लेकिन आज तक एनएचएआई ने सरकार के पत्र का कोई जबाब नहीं दिया है. कोर्ट ने सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की दिशा में की जा रही कार्रवाईयों का पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: 'सड़क पर पुलिस, प्रशासन, अफसरों का चलता है नेक्सस', पटना HC ने केन्द्र से मांगा जवाब

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