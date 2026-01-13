ETV Bharat / state

पटना HC ने बिहार सरकार को लगायी फटकार, JDU नेता को बॉडीगार्ड मुहैया कराने से जुड़ा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू नेता शिशुपाल भारती उर्फ शिशुपाल यादव को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले पर सुनवाई की. अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा द्वारा दायर क्रिमिनल रिट की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार झा ने बिहार सरकार को फटकार लगाया. कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

बड़े भाई की हत्या : उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए याचिका के सभी तथ्यों का विस्तृत जवाब देने को कहा है. अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि 4 नवंबर 2019 को भागलपुर के उर्दू बाजार थाना अंतर्गत तातारपुर के चिरंजीबी प्रसाद यादव उर्फ धुरी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये सूचक का बड़ा भाई था. इस वारदात को इलाके के कुख्यात अपराधियों के गिरोह ने भूमि विवाद में अंजाम दिया था. इसमें याचिकाकर्ता प्राथमिकी के सूचक हैं.

निशुल्क मिला है बॉडीगार्ड : अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने आगे कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शिशुपाल भारती उर्फ शिशुपाल यादव को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर घटना के बाद से ही लगातार सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड निशुल्क मिला हुआ है. उसी थाना कांड का 2 सेशन ट्रायल चल रहा है. जिसमें से एक में सूचक की गवाही हो चुकी है, लेकिन दूसरे में गवाही बाकी है.

बिहार सरकार ने वापस लिया सुरक्षा बल : सूचक को अपनी हत्या किए जाने की आशंका है. इसी अभिप्राय की अनुशंसा पुलिस रिपोर्ट में भी है. डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज, भागलपुर सह अध्यक्ष गवाह सुरक्षा प्राधिकार ने भी हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है. बाबजूद इसके याचिकाकर्ता के बॉडीगार्ड को बिहार सरकार ने वापस बुला लिया है. कारण यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल की कमी है.