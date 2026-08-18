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पटना में होने वाले जाम पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हलफनामा दायर करने का दिया गया आदेश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना के जीरो माईल चौराहा पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संयुक्त हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

हलफनामा दायर करने का आदेश : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि जीरो माईल के पूर्वी छोर बराबर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है. कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय को मामले को संबंधित अधिकारी के समक्ष रखने का आदेश देते हुए हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने हलफनामा में उक्त समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित करने को कहा है.

हलफनामा में परेशानियों का किया गया जिक्र : दरअसल, पटना के जीरो माईल चौराहा पर प्रतिदिन होने बाले भयंकर जाम से निजात दिलाने और इस समस्या का स्थायी निदान निकालने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. ये जनहित याचिका राजीव रंजन सिंह ने दायर किया था. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में बताया था कि पटना जीरो माईल चौराहा पर होने वाले जाम के कारण स्थानीय नागरिकों व वहां आने जाने वाले लोगों के लिए काफी कठिनाई होती हैं.

''बड़े वाहनों के उल्टा-पुलटा लगाने से बहुत जाम हो जाता है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और गलत ढंग से पार्किंग से यह समस्या उत्पन्न हुोती है. समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.''- राजीव रंजन सिंह, याचिकाकर्ता

अधिकारियों से भी की गई शिकायत : राजीव रंजन सिंह कहना है कि उन्होंने इस समस्या के संबंध में वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की गई है. हालांकि ये समस्या सिर्फ पटना जीरो माईल चौराहा का ही नहीं हैं, बल्कि पूरे पटना शहर का है.