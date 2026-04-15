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आवासीय कॉलोनी में पावर ग्रिड स्टेशन बनाने पर पटना HC में सुनवाई, मांगा जवाब

पटना उच्च न्यायालय में 33 केवी ग्रिड स्टेशन के निर्माण को लेकर सुनवाई हुई. दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 6:45 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने हनुमान नगर स्थित आवासीय कॉलोनी में 33 केवी ग्रिड स्टेशन के निर्माण पर आवास बोर्ड और एसबीपीडीसीएल से जवाब तलब किया है. जस्टिस अजीत कुमार ने शाद्वल हर्ष द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया.

दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश : हनुमान नगर की घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनी के पास प्रस्तावित 33 केवी बिजली ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई की गई. पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार राज्य आवास बोर्ड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

याचिका में क्या कहा गया है? : हर्ष ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि उक्त सब स्टेशन का निर्माण नियमों के अनुसार ही हो. इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज कनेक्शन की सुचारू आपूर्ति सहित सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए.

विद्युत कंपनी को भूमि का आवंटन कैसे हुआ- HC : हर्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस भूमि पर प्रस्तावित निर्माण हो रहा है, वह एक शॉपिंग एरिया के लिए आरक्षित है. यह राज्य की राजधानी के मास्टर प्लान 2031 के अनुरूप भी नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस बात का रिकॉर्ड प्रस्तुत करे कि 33 किलोवाट विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण के लिए विद्युत कंपनी को भूमि का आवंटन कैसे और किस प्रकार किया गया था.

'सुरक्षा उपायों का पूरा विवरण शामिल करें' : जस्टिस अजीत कुमार ने विद्युत कंपनी को चेतावनी दी कि वह परियोजना को सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ाए. यही नहीं सुनवाई के अगले दिन दाखिल किए जाने वाले प्रति-हलफनामे में नियमों के अनुसार सुरक्षा उपायों का पूरा विवरण शामिल करें. इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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