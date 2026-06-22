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अतिक्रमण और जल निकासी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

पटना: सोमवार को अतिक्रमण और जल निकासी मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मित्र मंडल कालोनी, बेऊर की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने सुनवाई की.

अतिक्रमण और जल निकासी पर सुनवाई: बेऊर स्थित मित्र मंडल कॉलोनी में सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने में कथित लापरवाही को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस मामले को गंभीर बताया.

याचिका बेऊर के मित्र मंडल कॉलोनी फेज-2, वार्ड संख्या-11 निवासी निश्चय श्रेष्ठ उर्फ बंटी की ओर से दायर की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर नाथ राय ने पक्ष रखा.

विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश: मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकारी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को दिये गये आवेदनों पर महीनों बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय निर्देश प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.