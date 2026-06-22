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अतिक्रमण और जल निकासी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राजधानी में अतिक्रमण और जल निकासी से जुड़े मामले पर पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. पढ़ें पूरी खबर..

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 9:01 PM IST

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पटना: सोमवार को अतिक्रमण और जल निकासी मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मित्र मंडल कालोनी, बेऊर की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने सुनवाई की.

अतिक्रमण और जल निकासी पर सुनवाई: बेऊर स्थित मित्र मंडल कॉलोनी में सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने में कथित लापरवाही को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस मामले को गंभीर बताया.

याचिका बेऊर के मित्र मंडल कॉलोनी फेज-2, वार्ड संख्या-11 निवासी निश्चय श्रेष्ठ उर्फ बंटी की ओर से दायर की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर नाथ राय ने पक्ष रखा.

विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश: मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकारी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को दिये गये आवेदनों पर महीनों बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय निर्देश प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?: इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है. इसके बावजूद बिना समुचित जलनिकासी व्यवस्था के सड़क निर्माण कराया जा रहा है.

16 जुलाई को अगली सुनवाई: याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाना और जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा बरसात के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ सरकारी राशि की भी बर्बादी होगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होगी.

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