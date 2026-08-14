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'परीक्षा में चीटिंग प्लेग जैसी महामारी, समाज को कर देगी बर्बाद', पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

पटना : परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस हरीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा में कॉपी और चीटिंग ‘प्लेग’ की तरह है. यह एक ऐसी महामारी है, जो समाज और किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है.

HC की सख्त टिपण्णी : यदि इसे इसी तरह छोड़ दिया गया या इसमें नरमी बरती गई, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और परीक्षा की सुचिता अचूक होनी चाहिए. ये मामला आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े एमबीबीएस छात्र अरविंद कुमार मेहता का है.

दूसरे छात्र को परीक्षा में बैठाने का आरोप : इस छात्र पर आरोप था कि उसने 3rd Professional MBBS Part-I की ENT परीक्षा में अपनी जगह अब्दुल/अभिषेक कुमार को बैठाया. परीक्षा केंद्र पर मामला पकड़े जाने के बाद यूनिवर्सिटी ने जांच की और अनफेयर मीन्स कमेटी की अनुशंसा पर छात्र का दाखिला रद्द कर उसे यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया.

वकील की दलीलें: याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई.वी. गिरी ने मुख्य रूप से दलील दी कि इसी तरह के मामले में पहले हाईकोर्ट ने स्थायी निष्कासन की सजा को अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन मानते हुए तीन वर्ष के निष्कासन में बदल दिया था. उनके अनुसार जब सह-आरोपी छात्र अभिषेक कुमार समेत समान स्थिति वाले छात्रों को राहत मिली है, तो याचिकाकर्ता को भी समान व्यवहार मिलना चाहिए. समान परिस्थिति में समान व्यवहार न्याय का मूल सिद्धांत है.

कुलपति का विवेकाधिकार : गिरी ने यह भी तर्क दिया कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एक्ट और Statute 2011 के तहत कुलपति के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई में दंड के चयन का विवेकाधिकार है. यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ नियम इस वैधानिक विवेकाधिकार को खत्म नहीं कर सकते. उनका कहना था कि कुलपति को प्रत्येक मामले के तथ्यों और छात्र के भविष्य को ध्यान में रखकर दंड तय करना चाहिए.

समानता का अधिकार : उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तथा यूपी राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव के आधार पर कहा कि समान स्थिति वाले लोगों को समान राहत नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध होगा. यूनिवर्सिटी की ओर से वरीय अधिवक्ता पी.के. वर्मा ने इन दलीलों का जोरदार विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह तथ्य विवादित नहीं है कि छात्र ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठने दिया और यह तथ्य उसके शो-कॉज जवाब से भी स्पष्ट होता है.

"इसलिए इम्पर्सोनेशन का आरोप साबित है और छात्र पर यूनिवर्सिटी के कदाचार से सम्बन्धित कानून लागू होंगे. नियम के Clause 5.1(c) में ऐसे छात्र का दाखिला रद्द कर उसे यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने का स्पष्ट प्रावधान है. जांच में इन्विजिलेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट से आरोप की पुष्टि हुई."- पी.के. वर्मा,वरीय अधिवक्ता

'समाज से जुड़ा गंभीर अपराध' : पीके वर्मा ने कहा कि छात्र को शो-कॉज और व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर मिला. इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ. न्यायिक समीक्षा में अदालत को विभागीय जांच की अपील की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए. वर्मा ने यह भी दलील दी कि यह महज परीक्षा में अनुचित साधन का मामला नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा गंभीर अपराध है.