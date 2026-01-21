70 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहां हुआ? पटना HC ने सरकार को जानकारी देने के लिए कहा
कैग रिपोर्ट में बिहार सरकार की लगभग 70 हजार करोड़ की राशि के खर्च का हिसाब नहीं मिला था. इसपर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
Published : January 21, 2026 at 1:30 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किये जाने के मामले में राज्य सरकार को जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है. किशोर कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई दो महने बाद की जाएगी.
लगभग 70 हजार करोड़ का मामला : किशोर कुमार ने अपनी जनहित याचिका में ये कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया है. ये राशि लगभग 70 हजार करोड़ की बताई गयी. ये वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के 31 मार्च 2024 तक की स्थिति है. इस सम्बन्ध में सीएजी की भी टिप्पणी है.
विशेष जांच की मांग : जनहित याचिका में ये मांग की गयी है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाये. इस जनहित याचिका में ये विकल्प भी कहा गया कि इस हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाये, जो इस मामले की जांच करें.
गड़बड़ियों की आशंका : इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि इस अवधि में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 50 हजार उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया है. इन उपयोगिता प्रमाणपत्र में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का मामला है. इसमें धन का दुरपयोग, गड़बड़ियों और सही ढंग से धनराशि नहीं खर्च करने की आशंका है.
CAG ने क्या कहा है? : भारत के सीएजी ने भी माना है कि इतने बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाना ये आश्वासन नहीं मिलता कि इस धनराशि का उपयोग कैसे और किस मद में किया गया? इतने बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नहीं जमा किया जाना वित्तीय अनुशासन के लिये सही नहीं है.
2 महीने बाद सुनवाई : याचिका में इतनी बड़ी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया जाने के मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराने की आवश्यकता है. इस मामले की सुनवाई दो महीने के बाद की जाएगी.
