ETV Bharat / state

70 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहां हुआ? पटना HC ने सरकार को जानकारी देने के लिए कहा

कैग रिपोर्ट में बिहार सरकार की लगभग 70 हजार करोड़ की राशि के खर्च का हिसाब नहीं मिला था. इसपर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किये जाने के मामले में राज्य सरकार को जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है. किशोर कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई दो महने बाद की जाएगी.

लगभग 70 हजार करोड़ का मामला : किशोर कुमार ने अपनी जनहित याचिका में ये कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया है. ये राशि लगभग 70 हजार करोड़ की बताई गयी. ये वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के 31 मार्च 2024 तक की स्थिति है. इस सम्बन्ध में सीएजी की भी टिप्पणी है.

CAG REPORT ON BIHAR
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

विशेष जांच की मांग : जनहित याचिका में ये मांग की गयी है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाये. इस जनहित याचिका में ये विकल्प भी कहा गया कि इस हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाये, जो इस मामले की जांच करें.

गड़बड़ियों की आशंका : इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि इस अवधि में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 50 हजार उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया है. इन उपयोगिता प्रमाणपत्र में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का मामला है. इसमें धन का दुरपयोग, गड़बड़ियों और सही ढंग से धनराशि नहीं खर्च करने की आशंका है.

CAG ने क्या कहा है? : भारत के सीएजी ने भी माना है कि इतने बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाना ये आश्वासन नहीं मिलता कि इस धनराशि का उपयोग कैसे और किस मद में किया गया? इतने बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नहीं जमा किया जाना वित्तीय अनुशासन के लिये सही नहीं है.

2 महीने बाद सुनवाई : याचिका में इतनी बड़ी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया जाने के मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराने की आवश्यकता है. इस मामले की सुनवाई दो महीने के बाद की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार सरकार ने नहीं दिया 70 हजार करोड़ का हिसाब, कैग रिपोर्ट में गबन और गड़बड़ी की आशंका

बिहार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, फिर भी 21,743 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकी सरकार: कैग रिपोर्ट ने खोली पोल

बिहार विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेशः अधिकारियों की लापरवाही की खुली पोल, 44 हजार 823 करोड़ का राजकोषीय घाटा

TAGGED:

CAG REPORT ON BIHAR
पटना हाईकोर्ट
70 हजार करोड़
बिहार कैग रिपोर्ट
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.