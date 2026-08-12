ETV Bharat / state

हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे बंदी के उपचार मामले पर सुनवाई, एसएसपी को पुलिस उपलब्ध कराने का निर्देश

अदालत ने पूछा है कि पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की गई है

UTTARAKHAND PRISONER TREATMENT
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजने में पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है. अदालत ने इसे प्रशासन की गंभीर चूक बताते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी को तत्काल पुलिस बल उपलब्ध कराने और बंदी को 12 अगस्त की सुबह उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजने के निर्देश दिए हैं.

हत्या के मामले में बंदी को एम्स ऋषिकेश भेजने के मामले पर सुनवाई: मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मंसाद बनाम राज्य सरकार मामले में सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि अपीलकर्ता मंसाद को 9 अगस्त 2019 को हल्द्वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी. उसने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की है. इससे पहले उसे 23 अगस्त 2023 को अल्प अवधि की जमानत भी मिली थी.

हाईकोर्ट ने पुलिस बल उपलब्ध कराने का दिया आदेश: अदालत के समक्ष केंद्रीय कारागार सितारगंज की रिपोर्ट रखी गई. रिपोर्ट के अनुसार, बंदी को 24 मई 2026 को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उसकी बाईपास सर्जरी की सलाह दी. इसके बाद जेल प्रशासन ने बंदी को सर्जरी के लिए एम्स ले जाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका. इसके चलते बंदी को अब तक एम्स में भर्ती नहीं कराया जा सका. हाईकोर्ट ने इसे प्रशासन की गंभीर चूक माना.

रिपोर्ट में सामने आया कि केंद्रीय कारागार सितारगंज की ओर से 16 जून से 28 जुलाई 2026 के बीच कई बार पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया. इनमें 16, 27 और 30 जून तथा 4, 7, 14, 18, 21, 25 और 28 जुलाई को भेजे गए पत्र शामिल हैं. इसके बावजूद अलग-अलग कारणों से पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका और बंदी को एम्स ऋषिकेश नहीं भेजा जा सका.

हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति तत्काल उधम सिंह नगर के एसएसपी को भेजने के निर्देश दिए. एसएसपी को मंगलवार शाम तक पुलिस बल की व्यवस्था कर केंद्रीय कारागार सितारगंज के अधीक्षक से समन्वय करने को कहा गया, ताकि बंदी को बुधवार सुबह जल्द से जल्द एम्स ऋषिकेश भेजकर चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उपचार कराया जा सके.

19 अगस्त को एसएसपी को देना होगा जवाब: अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को तय की है. एसएसपी, रुद्रपुर को उस दिन रिपोर्ट पेश करने के साथ यह भी बताना होगा कि केंद्रीय कारागार की ओर से बार-बार पुलिस बल मांगे जाने के बावजूद पुलिस बल उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया. अदालत ने यह भी पूछा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की गई है. एसएसपी को 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इंद्रमणि की विशेष अपील खारिज

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT HEARING
UDHAM SINGH NAGAR SSP NOTICE
उत्तराखंड कैदी का इलाज
नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई
UTTARAKHAND PRISONER TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.