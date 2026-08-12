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हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे बंदी के उपचार मामले पर सुनवाई, एसएसपी को पुलिस उपलब्ध कराने का निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजने में पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है. अदालत ने इसे प्रशासन की गंभीर चूक बताते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी को तत्काल पुलिस बल उपलब्ध कराने और बंदी को 12 अगस्त की सुबह उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजने के निर्देश दिए हैं.

हत्या के मामले में बंदी को एम्स ऋषिकेश भेजने के मामले पर सुनवाई: मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मंसाद बनाम राज्य सरकार मामले में सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि अपीलकर्ता मंसाद को 9 अगस्त 2019 को हल्द्वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी. उसने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की है. इससे पहले उसे 23 अगस्त 2023 को अल्प अवधि की जमानत भी मिली थी.

हाईकोर्ट ने पुलिस बल उपलब्ध कराने का दिया आदेश: अदालत के समक्ष केंद्रीय कारागार सितारगंज की रिपोर्ट रखी गई. रिपोर्ट के अनुसार, बंदी को 24 मई 2026 को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उसकी बाईपास सर्जरी की सलाह दी. इसके बाद जेल प्रशासन ने बंदी को सर्जरी के लिए एम्स ले जाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका. इसके चलते बंदी को अब तक एम्स में भर्ती नहीं कराया जा सका. हाईकोर्ट ने इसे प्रशासन की गंभीर चूक माना.