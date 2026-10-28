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मंत्री रेखा आर्या विवाद: पति गिरधारी की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, नहीं मिली राहत

मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की जमानत और मुकदमा रद्द करने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई ( PHOTO- ETV Bharat )

मामले के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें गलत तरिके से फंसा कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनकी शादी वर्ष 2004 हुई थी. तब से वे (रेखा आर्या) उनके साथ हैं. दर्ज मुकदमे में उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अपने को अविवाहित बताकर उनसे (रेखा आर्या) शादी की. जबकि वे शादी के वक्त शादी शुदा थे. उनके द्वारा जालसाजी रचकर उनके (रेखा आर्या) फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उन्हें (रेखा आर्या) कई कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया. यही नहीं, उनके द्वारा रेखा आर्या को जान से मारने की धमकी और जाति सुचक अपशब्द भी गए गए हैं.