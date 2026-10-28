मंत्री रेखा आर्या विवाद: पति गिरधारी की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, नहीं मिली राहत
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की जमानत और मुकदमा रद्द करने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 5:23 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत न देते हुए मामले की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को भेज दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा है कि दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें गलत तरिके से फंसा कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनकी शादी वर्ष 2004 हुई थी. तब से वे (रेखा आर्या) उनके साथ हैं. दर्ज मुकदमे में उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अपने को अविवाहित बताकर उनसे (रेखा आर्या) शादी की. जबकि वे शादी के वक्त शादी शुदा थे. उनके द्वारा जालसाजी रचकर उनके (रेखा आर्या) फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उन्हें (रेखा आर्या) कई कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया. यही नहीं, उनके द्वारा रेखा आर्या को जान से मारने की धमकी और जाति सुचक अपशब्द भी गए गए हैं.
जबकि याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि, उनके (रेखा आर्या) मंत्री बनने के बाद उनके पास 210 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की गई. जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा है. जिसके विरुद्ध जाकर उनके खिलाफ यह झूठा मुकदमा दर्ज किया गया. याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए.
बता दें कि 15 अक्टूबर को रेखा आर्या ने फेसबुक पर लाइव आकर रोते हुए अपने साथ हुए मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और बच्चों व खुद की जान को खतरा बताया था. इसके आरोप पति गिरधारी लाल साहू पर लगाया था. साथ ही पुलिस को शिकायत भी दी थी. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिन बाद गिरधारी लाल साहू ने भी वीडियो जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया था. साथ ही मंत्री रेखा द्वारा भ्रष्टाचार और 210 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. फिलहाल पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है. रेखा आर्या द्वारा एसआईटी से पूछताछ के साथ ही बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं. दूसरी तरफ एसआईटी गिरधारी लाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही है.
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