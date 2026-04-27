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उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ियों का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने एसोसिएशन से कहा है कि जब से एसोशिएशन को बीसीसीआई से मान्यता मिली है, तब अब तक वर्ष अनुसार आय व्यय का चार्ट बनाकर शपथपत्र के माध्यम से पेश में पेश करें.

साथ में कोर्ट ने याचिकाकर्ता धीरज भण्डारी से भी कहा है कि आप जो दस्तावेज कोर्ट में दिखा रहे हैं, उन्हें भी शपथपत्र के माध्यम से पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 18 मई की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार धीरज भण्डारी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी धन में अनियमितता के साथ ही एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल के द्वारा हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

एसोसिएशन और बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं. इसलिए उन्होंने ख़ारिज किया जाए. याचिकाओं में लगायें गये आरोप गलत हैं. यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश पर उपाध्यक्ष को हटाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र आडिट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. बीसीसीआई की ओर से करोड़ों की धनराशि जारी की गई है और उसका लेखा जोखा वेबसाइट में दर्ज तक नहीं है.

मसूरी में जाम का मामला: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज मसूरी ट्रैफिक जाम को लेकर भी सुनवाई हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटन सीजन में मंसूरी शहर की विभिन्न सड़कों पर गलत तरीके से वाहन पार्क करने के बाद लगने वाले जाम से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति शिधार्थ साह की खण्डपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है.