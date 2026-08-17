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रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड कथित भूमि विवाद पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा 5 हफ्ते यथास्थिति रखें

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जे को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है. तब तक अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए संबंधित भूमि के संबंध में पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जे पर सुनवाई: वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हीरा सिंह रावत समेत पांच याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से विगत 01 अगस्त को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई. बोर्ड की ओर से नोटिस में कहा गया कि रानीखेत के धौलीखेत स्थित सर्वे नंबर 102 की बी-3 भूमि के 24.55 वर्गमीटर हिस्से पर याचिकाकर्ताओं ने बिना अधिकार के कब्जा किया हुया है. वे उक्त परिसर के लीजधारक नहीं हैं.