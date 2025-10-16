ETV Bharat / state

APO भर्ती परीक्षा परिणाम के बाद दिव्यांग कोटे के पद वापस लेने का मामला, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

वर्ष 2021 में आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों के लिये भर्ती परीक्षा आयोजित की. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया. लेकिन 30 नवम्बर 2022 को आयोग ने दिव्यांग कोटे के दो पदों को वापस ले लिया और साक्षात्कार के बाद 17 मार्च 2023 को 61 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया.

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर दी चुनौती: इस प्रकरण को अमन गुप्ता की ओर से चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि-

सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा का मामला: हाईकोर्ट ने उनसे पूछा है कि किस अधिकारी की वजह से ये गलती हुई है, उसका नाम कोर्ट को बताएं. किस आधार पर यह कह दिया कि वेटिंग लिस्ट का समय समाप्त हो गया है. जबकि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. इसको स्पष्ट कर जवाब पेश करें. आयोग के अधिकारियों से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है.

नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में याचिकाकर्ता का चयन नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में आज पूर्व के आदेश पर गृह सचिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश: आयोग के इस कदम को एक अन्य याचिकाकर्ता क्षितिज रावत ने चुनौती दी और कहा कि दिव्यांग कोटे के दो पदों को गलत ढंग से वापस लिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए आयोग को दो पदों पर भी भर्ती करने के निर्देश दिये.

गृह सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए: फिर आयोग ने 17 अगस्त को इन पदों के लिये परिणाम घोषित कर दिया. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग ने साक्षात्कार के बाद भी उसका चयन नहीं किया है. पूर्व में हुई सुनवाई पर खंडपीठ ने गृह सचिव को तलब किया था, जो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.

गुरुवार को इस मामले की भी हुई सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिकाकर्ता गोपाल चन्द्र वनवासी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले पर भी सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने उनको निचली अदालत के द्वारा दिये गए समनिंग आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी गोपाल चन्द्र वनवासी ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी बहन की मौत उसके ससुराल वालों ने दहेज कम दिए जाने के कारण कर दी थी. उस दौरान उनके द्वारा उनके खिलाफ बयान दिये दिये थे. उनके खिलाफ बयान दिये जाने के बाद इसकी रंजिश रखते हुए मनोज बेलवाल ने चोरगलिया थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दी थी. जिसमें पुलिस के द्वारा जून माह में चार्जशीट दायर कर दी गयी. चार्जशीट के आधार पर उन्हें निचली अदालत ने कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे. इस आदेश को उनके द्वारा आज कोर्ट में चुनोती दी गयी. जिसपर कोर्ट की एकलपीठ ने रोक लगा दी.

ये भी पढ़ें: