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अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, रांची डीसी और लेबर कमिश्नर तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति पर सख्त रुख अपनाया है.

Hearing in Jharkhand High Court regarding case related to appointment on compassionate grounds
झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 10:22 PM IST

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रांचीः अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रांची डीसी सह अनुकंपा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रांची डीसी और प्रधान सचिव सह लेबर कमिश्नर 5 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दें.

साल 2019 के आदेश का क्यों नहीं हुआ पालन- हाईकोर्ट

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि जब 30 अप्रैल 2019 को प्रधान सचिव सह लेबर कमिश्नर द्वारा याचिकाकर्ता रूपेश रंजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया था, तो उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया.

क्या प्रधान सचिव से ऊपर हैं डीसी- हाईकोर्ट

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि क्या जिला उपायुक्त, प्रधान सचिव से ऊपर हैं, जो उनके आदेश की अनदेखी कर रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई.

बड़े पुत्र के एनओसी नहीं देने पर लटका मामला

इससे पहले कोर्ट ने रांची डीसी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र को अस्वीकार कर दिया था और स्पष्ट किया था कि इस मामले में डीसी को स्वयं जवाब देना होगा. बाद में दाखिल शपथ पत्र में यह दलील दी गई कि मृतक कर्मचारी के बड़े पुत्र द्वारा एनओसी नहीं देने के कारण छोटे पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती.

हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बड़ा पुत्र आश्रित की श्रेणी में नहीं आता है और ऐसे मामलों में मृतक के आश्रितों के भरण-पोषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि एनओसी के अभाव में भी, यदि सक्षम प्राधिकारी ने नियुक्ति का आदेश दिया है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

लेबर विभाग के कर्मचारी राजकुमार राम की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अनिल कुमार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, जिसे आयु सीमा अधिक होने के कारण खारिज कर दिया गया. वहीं विभाग ने यह स्पष्ट किया कि छोटे पुत्र रूपेश रंजन इस नियुक्ति के लिए पात्र हैं.

बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां बड़े पुत्र की अपील खारिज कर दी गई, जबकि छोटे पुत्र के पक्ष में आदेश देते हुए छह माह के भीतर नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. आदेश के अनुपालन नहीं होने पर रूपेश रंजन ने अवमानना याचिका दायर की. इधर, बड़े भाई अनिल कुमार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामला अभी लंबित है. वहीं, याचिका में मां की ओर से छोटे पुत्र को नौकरी देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है.

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