हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, कहा-संघर्ष के निशान नहीं मिलना पीड़िता की गवाही खारिज करने का आधार नहीं हो सकता
झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अहम टिप्पणी की है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 8, 2026 at 3:34 PM IST
रांची: दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या प्रतिरोध के निशान नहीं मिलना, उसकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि खासकर नाबालिग पीड़िता के मामले में उसकी गवाही को पूरी परिस्थिति और मेडिकल साक्ष्यों के साथ देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने सिमडेगा के एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने की. अपील दोषियों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें सिमडेगा के विशेष पॉक्सो कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
नाबालिग के साथ साल 2017 में हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
मामला साल 2017 का है. अभियोजन के मुताबिक, घटना के वक्त पीड़िता की उम्र करीब 16 साल थी. वह एक समारोह में शामिल होने गई थी. रात करीब 10:00 बजे वह हाथ-पैर धोने के लिए ट्यूबवेल की ओर गई. आरोप है कि इसी दौरान तीन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया. इनमें से एक आरोपी उसे जबरन खेत की ओर ले गया और दुष्कर्म किया, जबकि बाकी आरोपियों ने उसके हाथ-पैर पकड़ रखे थे.
आरोप है कि बाद में आरोपी उसे धोलिपहाड़ी की ओर ले गए और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी दी गई. घर लौटने के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई थी 20 साल की सजा
इस मामले की सुनवाई सिमडेगा के अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो जज की अदालत में हुई थी. विशेष पॉक्सो केस नंबर 10/2017 में अदालत ने आरोपियों को दोषी माना था. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(डी) के तहत तीनों दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया था.
हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने क्या दलील दी
हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने पीड़िता की गवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल जांच में उसके शरीर पर संघर्ष या प्रतिरोध के निशान नहीं मिले. बचाव पक्ष के मुताबिक, यह स्थिति सामूहिक दुष्कर्म के आरोप को संदिग्ध बनाती है. दोनों पक्षों के बीच कथित पुरानी दुश्मनी का हवाला देते हुए आरोपियों को झूठे केस में फंसाने की बात भी कही गई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिनव कुमार, अधिवक्ता हर्षवर्धन सिन्हा और अधिवक्ता शांभवी मालवीय ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नेहालि सारमीन ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट ने दलील खारिज करने की बताई वजह
हालांकि, हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि पीड़िता के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिले, उसकी पूरी गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने पीड़िता की उम्र और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि वह तीन आरोपियों के सामने थी. हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि का हवाला दिया.
कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़िता की मां की गवाही से घटना के बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होती है. हालांकि दूसरे गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, लेकिन पीड़िता की गवाही कोर्ट को भरोसेमंद लगी और मेडिकल साक्ष्य से भी उसका समर्थन हुआ. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी और 20 साल की सजा बरकरार रखी.
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