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हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, कहा-संघर्ष के निशान नहीं मिलना पीड़िता की गवाही खारिज करने का आधार नहीं हो सकता

झारखंड हाईकोर्ट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या प्रतिरोध के निशान नहीं मिलना, उसकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि खासकर नाबालिग पीड़िता के मामले में उसकी गवाही को पूरी परिस्थिति और मेडिकल साक्ष्यों के साथ देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने सिमडेगा के एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने की. अपील दोषियों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें सिमडेगा के विशेष पॉक्सो कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

नाबालिग के साथ साल 2017 में हुआ था सामूहिक दुष्कर्म