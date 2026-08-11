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11वीं से 13वीं JPSC मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर फिर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने 342 नियुक्त अभ्यर्थियों से मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में परीक्षा में सफल होकर नियुक्त हो चुके 342 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि कोर्ट ने अभ्यर्थियों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने कोर्ट को बताया कि 11वीं से 13वीं JPSC मुख्य परीक्षा की कॉपियों की जांच में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया. उनका आरोप है कि नियमानुसार कॉपियों की जांच के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले परीक्षक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग की प्रक्रिया में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है.

342 नियुक्त अभ्यर्थियों को बनाया गया पक्षकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परीक्षा में सफल होकर नियुक्त किए जा चुके 342 अभ्यर्थियों को मामले में पक्षकार बनाते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. दरअसल, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और वे वर्तमान में सेवा में हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले में उनका पक्ष जानना जरूरी समझा.

वहीं, JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने आयोग का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2024 में ही पूरी हो चुकी है और सभी चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में सेवा में हैं. ऐसे में अब पूरी हो चुकी नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देना उचित नहीं है.

पहले सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी याचिका