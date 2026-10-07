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JSSC-CGL रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 2700 सफल अभ्यर्थियों के हित पर भी हुई चर्चा

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL समेत अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई.