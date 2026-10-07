JSSC-CGL रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 2700 सफल अभ्यर्थियों के हित पर भी हुई चर्चा
झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने के फैसले पर सुनवाई हुई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 5:19 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL समेत अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों और राज्य सरकार की ओर से दलीलें रखी गईं. सरकार की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट जस्टिस दीपक रोशन की अदालत मैं पेश किया गया. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले में अब गुरुवार को सुबह 11 बजे फिर सुनवाई होगी.
रद्द करने का फैसला सही- राज्य सरकार
राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले को उचित बताया. सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आई है. जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्य भी सामने आए हैं और अनुसंधान में नए तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं. सरकार के मुताबिक मामले में अब तक 28 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच जारी होने के कारण यह स्पष्ट करना संभव नहीं है कि कौन से अभ्यर्थी अनियमितता में शामिल थे और कौन निर्दोष हैं.
मेरिट से नियुक्त अभ्यर्थियों के साथ न्याय जरूरी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने करीब 2700 सफल अभ्यर्थियों के हितों को लेकर चिंता जताई. अदालत ने कहा कि मेरिट के आधार पर सफल होकर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना जरूरी है. केवल व्यापक स्तर पर अनियमितता के आरोप के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सरकार परीक्षा व्यवस्था में ‘सिस्टमैटिक फेलियर’ की बात कह रही है, तो इस महत्वपूर्ण पहलू पर अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती.
प्रश्न पत्र लिक होने का प्रमाण नहीं- याचिकाकर्ता
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है. उनका कहना था कि कथित तौर पर संभावित प्रश्नों को नेपाल में 28 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया था, जिनमें 10 सफल हुए. इन 10 अभ्यर्थियों का परिणाम रोकने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है.
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि SIT की जांच दो साल से अधिक समय से चल रही है और अभी आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुआ है. ऐसे में दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों में अंतर किए बिना पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है. उनका यह भी कहना था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुके हैं.
बता दें कि सरकार ने CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 18 अगस्त को TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी. बाद में कार्मिक विभाग की अधिसूचना में 22 परीक्षाएं रद्द, 6 की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही गई थी.
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