जौहर यूनिवर्सिटी मामले में टली सुनवाई, अगली तारीख 13 अगस्त
अदालत ने इस मामले में रिकॉर्ड समन करते हुए रिपोर्ट मांगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:09 PM IST
मुरादाबाद: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की कार्रवाई को लेकर कोर्ट में होने वाली सुनवाई कांवड़ यात्रा के कारण अधिवक्ताओं के कार्य से स्थगित रहने से 13 अगस्त तक के लिए टल गई है. अदालत ने इस मामले में रिकॉर्ड समन करते हुए रिपोर्ट मांगी है. वहीं यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता जुनैद अयाज़ ने RDA के शो-कॉज नोटिस और प्रस्तावित कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और प्री-मैच्योर करार दिया है.
अधिवक्ता जुनैद अयाज़ ने बताया यह क्षेत्र 27 सितंबर 2024 को RDA के अंतर्गत आया है. प्राधिकरण के पास अभी तक इस क्षेत्र का न तो कोई स्वीकृत मास्टर प्लान है और न ही बायलॉज तय किए गए हैं. जब नियम और मानक उपलब्ध ही नहीं हैं, तो कार्रवाई का आधार गलत है. अधिवक्ता ने कहा कि नोटिस में RDA ने खुद स्वीकार किया है कि ग्रीन बेल्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और भूमि का उपयोग शिक्षा तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए ही दर्शाया गया है.
पुराने निर्माणों पर स्थिति साफ करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि जिला पंचायत नियमावली 2012 में लागू हुई थी, जबकि PWD की गूगल अर्थ जांच से पुष्टि हो चुकी है कि 2008-09 तक यूनिवर्सिटी के 27 ब्लॉक बन चुके थे. RDA को सीधे डिमॉलिशन की कार्रवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानूनन पहले शमनीय शुल्क (कंपाउंडिंग) या जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए. RDA से स्वीकृत मास्टर प्लान और बायलॉज कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है.
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