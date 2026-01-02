ETV Bharat / state

रिज और लिफ्ट पार्किंग पर फूड स्टॉल लगाने का मामला, HC ने शिमला MC को शपथ पत्र देने को कहा

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल के दौरान रिज मैदान और लिफ्ट पार्किंग कि सबसे ऊपरी मंजिल पर लगे स्टॉल्स के खिलाफ़ दायर की गई जनहित याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. कार्निवल के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब फाइल कर दिया है. अब अदालत ने मामले में नगर निगम शिमला को कार्निवल में स्टॉल लगाने के लिए निकल गए टेंडर और इससे अर्जित धन की विस्तृत जानकारी को शपथ पत्र के रूप में आदलत में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. पार्किंग स्थल न होने से बन रही जाम की स्थिति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की अदालत ने अपने लिखित आदेशों में कहा कि अदालत के ध्यान में आया है कि लिफ्ट के सामने बनी सात मंजिला इमारत के ऊपरी फ्लोर को टेंपो ट्रैवलर और कमर्शियल वाहनों की पार्किंग के लिए तय किया गया है. इन कमर्शियल वाहनों और टेंपो ट्रैवलर्स को निचली मंजिलों में जाने की अनुमति नहीं है. ऊपरी फ्लोर पर स्टॉल लगाए जाने से कमर्शियल वाहनों और टेंपो ट्रैवलर्स को पार्किंग की जगह कम मिल रही है इसके चलते टूरिस्ट सीजन के दौरान जाम की समस्या पैदा हो गई है. अदालत ने MC शिमला से मांगा टेंडर से अर्जित धनराशि का ब्यौरा