रिज और लिफ्ट पार्किंग पर फूड स्टॉल लगाने का मामला, HC ने शिमला MC को शपथ पत्र देने को कहा
रिज मैदान और लिफ्ट पार्किंग में फूड स्टॉल लगाने के मामले में HC में सुनवाई. MC शिमला ने अपना जवाब दायर कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 3:45 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल के दौरान रिज मैदान और लिफ्ट पार्किंग कि सबसे ऊपरी मंजिल पर लगे स्टॉल्स के खिलाफ़ दायर की गई जनहित याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.
कार्निवल के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब फाइल कर दिया है. अब अदालत ने मामले में नगर निगम शिमला को कार्निवल में स्टॉल लगाने के लिए निकल गए टेंडर और इससे अर्जित धन की विस्तृत जानकारी को शपथ पत्र के रूप में आदलत में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.
पार्किंग स्थल न होने से बन रही जाम की स्थिति
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की अदालत ने अपने लिखित आदेशों में कहा कि अदालत के ध्यान में आया है कि लिफ्ट के सामने बनी सात मंजिला इमारत के ऊपरी फ्लोर को टेंपो ट्रैवलर और कमर्शियल वाहनों की पार्किंग के लिए तय किया गया है. इन कमर्शियल वाहनों और टेंपो ट्रैवलर्स को निचली मंजिलों में जाने की अनुमति नहीं है. ऊपरी फ्लोर पर स्टॉल लगाए जाने से कमर्शियल वाहनों और टेंपो ट्रैवलर्स को पार्किंग की जगह कम मिल रही है इसके चलते टूरिस्ट सीजन के दौरान जाम की समस्या पैदा हो गई है.
अदालत ने MC शिमला से मांगा टेंडर से अर्जित धनराशि का ब्यौरा
अदालत ने नगर निगम शिमला को 25 मार्च 2026 तक अदालत में एक शपथपत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने इस शपथ पत्र में शिमला नगर निगम से स्टॉल के लिए निकल गए टेंडर के जरिए अर्जित की गई धनराशि का ब्यौरा मांगा है. इसके अलावा एफिडेविट में परिसर पर लगाए गए अस्थाई स्टॉल के लिए ली गई कोटेशन की भी जानकारी मांगी गई है. इसके अलावा अदालत ने नगर निगम से अदालत के पिछले आदेशों पर लिए गए कदम की जानकारी भी शपथ पत्र में देने को कहा है. अदालत ने अपने पिछले आदेश में रिज मैदान पर पैदल यात्रियों और आपातकाल वाहनों के लिए रास्त खुला रखने के आदेश दिए थे. अदालत ने पूछा है कि क्या नगर निगम ने अदालत के उपरोक्त आदेशों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन किया है.
अदालत ने लिफ्ट पार्किंग का संचालन कर रही कंपनी को भेजा नोटिस
इस मामले में नगर निगम की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि लिफ्ट के सामने बनी सात मंजिला पार्किंग का संचालन शिमला टोल एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. इस पर अदालत ने शिमला टोल एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मामले में पार्टी बनाते हुए नोटिस भेजा है. अब इस पूरे मामले पर 25 मार्च 2026 को सुनवाई होनी है.
