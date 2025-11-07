ETV Bharat / state

HC में काठगोदाम से हटाए गए लोगों के पुनर्वास को लेकर याचिका पर सुनवाई, एनएचएआई को बनाया पक्षकार

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेलों के दौरान काठगोदाम से हटाए गए लोगों के पुनर्वास को लेकर एनएचएआई को पक्षकार बनाने की मांग स्वीकार कर ली है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 8:06 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेलों के दौरान काठगोदाम से हटाए गए लोगों द्वारा अपने पुनर्वास को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले में एनएचएआई को पक्षकार बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में काठगोदाम निवासी आफताब आलम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान काठगोदाम से आनन-फानन में कई लोगों को हटा दिया गया. उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया. सरकार ने कहा कि यह यह क्षेत्र लोक निर्माण विभाग के बजाय एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिकाकर्ता की ओर से एनएचएआई को पार्टी बनाने की मांग की गयी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. याचिकाकर्ता की ओर से पीड़ितों को बसाने की मांग की गयी है.

सिल्ट हटाने व नदियों को चैनलाइज मामले में सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका समेत अन्य नदियों से सिल्ट हटाने व नदियों को चैनलाइज करने को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तिथि सोमवार 10 नवम्बर तय की है.

नदियों से बरसात के समय हो रहे भू कटाव व नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण आबादी क्षेत्रों में जलभराव, भू कटाव होने के संबंध में गौलापार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे शिकायती पत्र का कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया है. याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

शुक्रवार को हुई सुनवाई में भुवन पोखरिया समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने नदियों के मुहानों से मलबा, बोल्डर, गाद समेत अन्य सामग्री नहीं उठाई है. जिसकी वजह से बरसात के समय मे नदियां अपना रुख आबादी क्षेत्र की तरफ कर रही हैं. जिससे आबादी क्षेत्र को जनधन की हानि उठानी पड़ती है. पूर्व में कोर्ट ने सरकार से नदियों के मुहाने अपने संसाधनों के माध्यम से साफ करने को कहा था. लेकिन उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

