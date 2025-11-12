ETV Bharat / state

बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा का मामला, हाईकोर्ट गंभीर, सीएस को झालसा के सुझावों पर विचार करने की सलाह

झारखंड में बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीएस को झालसा के सुझावों पर विचार करने की सलाह दी गई.

Jharkhand High court
झारखंड हाई कोर्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में महिला और बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म, प्रताड़ना, छेड़खानी जैसे मामलों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को रोकने और सुरक्षा को लेकर झारखंड सर्विस लीगल ऑथोरिटी यानी झालसा के सुझाव पर विचार करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान झालसा की ओर से कोर्ट को वर्ष 2024 के सुझावों का हवाला दिया गया. दरअसल, झालसा ने कोर्ट के समक्ष महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने और सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए थे. लिहाजा, झालसा चाहती है कि उन सुझावों पर अमल हो. वहीं राज्य सरकार की ओर से निजी और सरकारी स्कूलों से जुड़े 25 सूत्री चेकलिस्ट प्रस्तुत किए गए. इस पर कोर्ट ने सभी स्कूलों के हिसाब से चेकलिस्ट तैयार करने को कहा ताकि स्कूलवार बच्चों की सुरक्षा का विवरण स्पष्ट हो सके.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ईटीवी भारत)

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की अधिवक्ता ने सुरक्षा से जुड़े टेबुलर चार्ट को अस्पष्ट बताया. कहा गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी क्या-क्या कमियां हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है. बता दें कि पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि रांची के निजी और सरकारी बालिका स्कूलों के संचालन के दौरान बच्चियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. इस वजह से स्कूल अनुपालन चेकलिस्ट भरना था. कोर्ट ने 25 तरह की सूचनाओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा मुहैया कराने को कहा था. उस दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था.

TAGGED:

WOMEN SAFETY IN JHARKHAND
GIRLS SAFETY IN JHARKHAND
झारखंड में अपराध
महिलाओं के खिलाफ अपराध
JHARKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.