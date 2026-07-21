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पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार व पीसीबी से मांगा शपथपत्र

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट खुले में, नदी, नालों, गड्ढों और नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व पीसीबी से एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त शपथपत्र पेश करने को कहा है. कोर्ट ने पीसीबी से कहा है कि आपने जो मेडिकल वेस्ट की जांच की है उसे भी पेश करें.

सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अभी तक मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए कोई कदम नही उठाए गए हैं. जिसपर पीसीबी की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि पीसीबी ने हॉस्पिटलों से निकलने वाले वेस्ट का निस्तारण के संबंध में जांच पूरी कर ली गयी है. उसकी रिपोर्ट न्यायलय में पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाय. जिसपर न्यायलय ने उन्हें जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया.

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी डॉक्टर राजेश पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल वेस्ट का निस्तारण के लिए कोई सुविधा नहीं है. जिसकी वजह से सरकारी, प्राइवेट अस्पातल और पैथ लैब का मेडिकल वेस्ट इनकी ओर से खुले में, नदी, नालों, गड्ढों व नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही है.