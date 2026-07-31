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पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था लाभों से जुड़े मामले में HC में सुनवाई, दिए ये आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था लाभों से जुड़े एक मामले में रुद्रप्रयाग निवासी प्रकाश चंद्र तिवारी व अन्य द्वारा दायर विशेष अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला जज, संबद्ध प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे प्रार्थी के पुनर्वास से संबंधित लंबित आवेदन को इस आदेश की प्रति मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निस्तारित करें. इस आदेश के साथ ही अदालत ने एकल पीठ के पूर्व के आदेश को संशोधित कर दिया है.

​यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के बदले उचित मुआवजे और पुनर्वास अधिकारों से जुड़ा है. अपीलकर्ता प्रकाश चंद्र तिवारी का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास के तहत भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव तो दिया गया था. लेकिन वास्तव में उन्हें अब तक भूमि का कब्जा नहीं मिल सका. इसके खिलाफ उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के तहत जिला जज के समक्ष गुहार लगाई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, किंतु भूमि विधिवत अधिग्रहित होने के कारण जबरन बेदखली या तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाली अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया.