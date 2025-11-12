ETV Bharat / state

रिटायर्ड सफाई कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द होगा लाखों की भुगतान, जानिये मामला

कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए पांच माह वे भीतर उन्हें समस्त लाभों का भुगतान क़रने को कहा है.

NAINITAL HIGH COURT
रिटायर्ड सफाई कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 10:11 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्त के समस्त लाभ नहीं दिये जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने नगर पालिका व राज्य सरकार से कहा है कि उसके समस्त सेवानिवृत्ति के लाभ पांच माह के अंदर दें.

मामले के अनुसार नगर पालिका की सफाई कर्मचारी अपनी 34 वर्षो की संतोषजनक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गयी थी, लेकिन अभी तक नगरपालिका व सरकार ने उनके सेवानिवृत्त के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया गया. जिसमें उनकी पेंशन, ग्रेच्यूटी, लिव इन केसमेन्ट सहित अन्य का करीब दस लाख तीन दो 68 रुपये का भुगतान होना है, जो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है. उनके सेवानिवृत्त के समस्त लाभ देने को लेकर उनके द्वारा उच्च न्यायलय में आज अपनी याचिका की. जिस पर कोर्ट की एकलपीठ ने उक्त आदेश दिया.

सुनवाई पर पालिका की तरफ से कहा गया कि पालिका उनके समस्त सेवानिवृत्त के लाभ देने को तैयार है. जिसके भुगतान के लिए समय दिया जाये. मामले को कोर्ट ने निस्तारित करते हुए पांच माह वे भीतर उन्हें समस्त लाभों का भुगतान क़रने को कहा है.

नैनीताल हाईकोर्ट के बारे में जानिये: नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई. इसी दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ. नैनीताल हाईकोर्ट को देश के 18वें उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया. नैनीताल हाईकोर्ट की वर्तमान इमारत नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में स्थित है. यह मूल रूप से पुरानी सचिवालय इमारत थी. इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था. इसका निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है.नैनीताल हाईकोर्ट का डिज़ाइनर आर्किटेक्ट स्टीवंस और कार्यकारी अभियंता एफओडब्ल्यू. ऑर्टेल थे. इस बिल्डिंग को भूकंपरोधी बनाया गया है.नैनीताल हाईकोर्ट की इमारत के सामने पार्क है. पीछे नैना चोटी है. यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है.

