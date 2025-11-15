ETV Bharat / state

दिव्यांग आरक्षण नियुक्ति मामला: HC ने दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अगले बुधवार 19 नवम्बर को वर्चुअली कोर्ट पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है.

शिक्षा विभाग में अध्यापकों व लिपिक वर्गीय श्रेणी में दिव्यांग आरक्षण के तहत, राज्य बनने के बाद 52 पदों में हुई नियुक्तियों में से 13 नियुक्तियां मेडिकल बोर्ड ने सही पाई हैं, जबकि शेष कार्मिक वर्ष 2022 में मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः कराए गए मूल्यांकन में या तो अनुपस्थित रहे या फिर उनके प्रमाण पत्रों में भिन्नता थी और कुछ को दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया.

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उत्तराखंड शाखा द्वारा दायर इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गौरव पालीवाल ने पैरवी की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से 'द्रष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं. लेकिन इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी.