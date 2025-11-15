Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

दिव्यांग आरक्षण नियुक्ति मामला: HC ने दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में दिव्यांग आरक्षण से नियुक्तियों के मामले पर दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए.

Nainital High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अगले बुधवार 19 नवम्बर को वर्चुअली कोर्ट पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है.

शिक्षा विभाग में अध्यापकों व लिपिक वर्गीय श्रेणी में दिव्यांग आरक्षण के तहत, राज्य बनने के बाद 52 पदों में हुई नियुक्तियों में से 13 नियुक्तियां मेडिकल बोर्ड ने सही पाई हैं, जबकि शेष कार्मिक वर्ष 2022 में मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः कराए गए मूल्यांकन में या तो अनुपस्थित रहे या फिर उनके प्रमाण पत्रों में भिन्नता थी और कुछ को दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया.

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उत्तराखंड शाखा द्वारा दायर इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गौरव पालीवाल ने पैरवी की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से 'द्रष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं. लेकिन इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी.

याचिका में कहा है कि राज्य मेडिकल बोर्ड में 2022 में हुए मूल्यांकन में शिक्षा विभाग दिव्यांग श्रेणी के कई कर्मचारी मेडिकल जांच के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके प्रमाण पत्रों के जाली होने का गहरा संदेह पैदा होता है. याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गौरव पालीवाल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को देखने वाले राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन ने भी शिकायत को खारिज कर दिया था और एम्स ऋषिकेश से पुन: सत्यापन की मांग को नजरअंदाज कर दिया था.

मामले की गंभीरता को समझते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अगले बुधवार को वर्चुअल माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच के लिए जिम्मेदार महानिदेशक राज्य मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने को कहा है.

पढ़ें- थराली आपदा पर सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ हाईकोर्ट, जानिये क्या कहा

TAGGED:

शिक्षा विभाग दिव्यांग आरक्षण
उत्तराखंड शिक्षा विभाग
UTTARAKHAND DISABILITY RESERVATION
NAINITAL LATEST NEWS
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.