HC में सुंदरखाल गांव में मूलभूत सुविधा और विस्थापन मामले में अहम सुनवाई, प्रदेश सरकार को दिए ये आदेश

सुंदरखाल क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के विस्थापन के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 5, 2025 at 4:29 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में रह रहे पारंपरिक लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार के द्वारा वंचित रखने व उनको विस्थापित करने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के दावों व उनके अधिकारों की सुनवाई के लिए जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त हो सके और मूलभूत सुविधाएं मिल सके.

पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार समाजसेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में वर्ष 1975 से रह रहे ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है.

जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से सुंदरखाल के ग्रामीण लोग विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आ आए हैं. जिसको लेकर सरकार ने वर्ष 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया गया था. बावजूद इसके आज तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया है, ना ही राज्य सरकार ने आज तक उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी. जबकि उनका यह क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र में आता है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि या उन्हें विस्थापित किया जाय या उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

बता दें कि नैनीताल जनपद के रामनगर से करीब 13 किमी दूर सुंदरखाल गांव है. गांव में आज तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिससे आजीज ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं. गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क का अभाव लोगों को भारी पड़ता है. साल 2014 सरकार ने एक कमेटी गठित कर विस्थापन करने का निर्णय लिया. लेकिन इसके बावजूद आज तक ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया गया है.

