सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव विवाद की जांच रिपोर्ट, जानें अदालत ने क्या कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई. इनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत, जिला पंचायत चुनाव में री पोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 28 नवंबर की तिथि नियत की है. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अभी तक हुई जांच रिपोर्ट को कोर्ट के सामने शील्ड बन्द लिफाफे में जमा किया. रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने जांच कर रही एजेंसी सीआईडी से कहा है कि होने वाली सुनवाई तक एक ताजा रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

चुनाव के दिन हथियार लहराने वालों पर लगा आर्म्स एक्ट: कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद सिंह दरमुआल के खिलाफ क्या एक्शन लिया, उसे भी रिपोर्ट के साथ पेश करें. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कई जांच अधिकारी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक उनके द्वारा 27 लोगों के बयान दर्ज करा लिए गए हैं. दो आरोपियों जो घटना के दिन हथियारों का उपयोग कर रहे थे, के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है. घटना में शामिल अन्य के खिलाफ जांच चल रही है. जांच के लिए उन्हें समय दिया जाये. मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 नवंबर की तिथि नियत की है.